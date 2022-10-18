https://ria.ru/20221018/mfts-1824902113.html
Во всех МФЦ в КЧР стало доступно оформление заявок на услуги газоснабжения
Во всех МФЦ в КЧР стало доступно оформление заявок на услуги газоснабжения - РИА Новости, 18.10.2022
Во всех МФЦ в КЧР стало доступно оформление заявок на услуги газоснабжения
и. В многофункциональных центрах "Мои документы" в Карачаево-Черкесии стало возможным оформить заявку на газификацию жилого помещения, техническое обслуживание... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
карачаево-черкесская республика
мфц (многофункциональный центр)
общество
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ЧЕРКЕССК, 18 окт - РИА Новости. В многофункциональных центрах "Мои документы" в Карачаево-Черкесии стало возможным оформить заявку на газификацию жилого помещения, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа, сообщает пресс-служба главы и правительства главы КЧР.В сообщении говорится, что теперь получить услуги газовых компаний можно одновременно с подачей документов на регистрацию недвижимости в 13 районных МФЦ и 83 обособленных структурных подразделениях МФЦ. Это позволит жителям республики заметно сэкономить время.Прием и оформление документов на услуги газоснабжения возможны одновременно с покупкой и обменом квартиры или дома, регистрацией новой недвижимости или переводе объекта из статуса жилого в нежилое помещение. Кроме того, через МФЦ в случае смены собственника происходит информирование поставщика газа о соответствующих изменениях для своевременной корректировки лицевых счетов клиентов.
https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820411842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мфц (многофункциональный центр), общество
Карачаево-Черкесская Республика, МФЦ (многофункциональный центр), Общество