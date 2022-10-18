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Станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде построят на улице Станционной - РИА Новости, 18.10.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221018/metro-1824852233.html
Станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде построят на улице Станционной
Станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде построят на улице Станционной - РИА Новости, 18.10.2022
Станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде построят на улице Станционной
Новую станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде планируется разместить на улице Станционной, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:24
2022-10-18T14:22
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
балахна
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Новую станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде планируется разместить на улице Станционной, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижегородский метрополитен состоит из двух линий – Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На данный момент в Нижнем Новгороде ведутся работы по продлению Автозаводской линии метро. В будущем планируется продлить метро и в сормовском направлении.Губернатор Нижегородской области отметил отметил, что новая станция станет частью большого транспортно-пересадочного узла. Метро смогут пользоваться сормовичи, жители Заволжья, Балахны. Территория позволяет организовать рядом перехватывающую парковку и подвести автобусные маршруты.Он также подчеркнул, что этот вариант также позволяет проектировщикам в короткие сроки начать изыскательские работы.Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду выделили 865 миллионов рублей на проектирование станции в 2022 году. Метро будут строить на участке в 2,3 километра, а новая станция "Сормовская" будет неглубокого заложения.
https://ria.ru/20220929/elektrotransport-1820308948.html
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нижний новгород, глеб никитин, балахна, общество
Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Балахна, Общество
13:24 18.10.2022 (обновлено: 14:22 18.10.2022)
 

Станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде построят на улице Станционной

© РИА Новости / Михаил Безносов / Перейти в медиабанкСтанция Нижегородского метрополитена
Станция Нижегородского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Михаил Безносов
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Станция Нижегородского метрополитена
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Новую станцию метро "Сормовская" в Нижнем Новгороде планируется разместить на улице Станционной, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородский метрополитен состоит из двух линий – Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На данный момент в Нижнем Новгороде ведутся работы по продлению Автозаводской линии метро. В будущем планируется продлить метро и в сормовском направлении.
"Эксперты и проектировщики обсудили продление Сормовской ветки метро. Главная тема – выбор площадки для станции. Перед этим общались со старожилами, транспортниками, специалистами по городскому пространству. Общая позиция – станцию нужно расположить на Станционной, это 6 минут ходьбы от центра (Сормовского района – ред.)", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Губернатор Нижегородской области отметил отметил, что новая станция станет частью большого транспортно-пересадочного узла. Метро смогут пользоваться сормовичи, жители Заволжья, Балахны. Территория позволяет организовать рядом перехватывающую парковку и подвести автобусные маршруты.
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"Вариант минимизирует транспортные неудобства, позволяет сохранить исторические здания в центре Сормова. Станция даст рывок для развития всей прилегающей территории. На рубеже XIX и XX веков там располагался Заводской парк, жили руководители и инженеры сормовских заводов. Это было одно из самых благоустроенных пространств всего Сормова", - сообщил глава региона.
Он также подчеркнул, что этот вариант также позволяет проектировщикам в короткие сроки начать изыскательские работы.
Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду выделили 865 миллионов рублей на проектирование станции в 2022 году. Метро будут строить на участке в 2,3 километра, а новая станция "Сормовская" будет неглубокого заложения.
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