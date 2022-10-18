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Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью в качестве командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ключевые заявления — в материале РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:37

2022-10-18T20:37

2022-10-18T23:04

специальная военная операция на украине

киев

херсон

россия

вооруженные силы украины

сергей суровикин

нато

в мире

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью в качестве командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.По словам военачальника, у России есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, ВСУ также рассматривают возможность массивного ракетно-артиллерийского удара по Херсону без разбора целей.О требованиях НАТО к УкраинеО ситуации в ХерсонеО дальнейших действиях российской армии в ХерсонеОб обстановке в зоне спецоперацииО попытках украинских войск прорвать оборонуВоеначальник рассказал, что киевский режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы, стремясь прорвать оборону российской армии. По его словам, для этого ВСУ использует непрошедших полный курс подготовки бойцов территориальной обороны.О потерях ВСУ и российской стратегииО действиях российских войскОн добавил, что "продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".О единстве русских и украинцевОб эффективности российских вооруженийСпециальная военная операция на Украине подтвердила эффективность российского вооружения, рассказал военачальник.Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.Также генерал армии особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57.Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских военных.Он добавил, что за время спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов и применили свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.Глава региона подчеркнул, что эти действия обусловлены необходимостью создания российскими военными оборонительных укреплений против планируемого Киевом наступления. Как сообщил Сальдо, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить украинскую атаку.

https://ria.ru/20221018/surovikin-1824983217.html

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https://ria.ru/20221018/kherson-1824892977.html

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https://ria.ru/20221018/mask-1824968399.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, херсон, россия, вооруженные силы украины, сергей суровикин, нато, в мире