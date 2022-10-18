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Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации
Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации
Генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью в качестве командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ключевые заявления — в материале РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:37
2022-10-18T23:04
специальная военная операция на украине
киев
херсон
россия
вооруженные силы украины
сергей суровикин
нато
в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью в качестве командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.По словам военачальника, у России есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, ВСУ также рассматривают возможность массивного ракетно-артиллерийского удара по Херсону без разбора целей.О требованиях НАТО к УкраинеО ситуации в ХерсонеО дальнейших действиях российской армии в ХерсонеОб обстановке в зоне спецоперацииО попытках украинских войск прорвать оборонуВоеначальник рассказал, что киевский режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы, стремясь прорвать оборону российской армии. По его словам, для этого ВСУ использует непрошедших полный курс подготовки бойцов территориальной обороны.О потерях ВСУ и российской стратегииО действиях российских войскОн добавил, что "продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".О единстве русских и украинцевОб эффективности российских вооруженийСпециальная военная операция на Украине подтвердила эффективность российского вооружения, рассказал военачальник.Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.Также генерал армии особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57.Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских военных.Он добавил, что за время спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов и применили свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.Глава региона подчеркнул, что эти действия обусловлены необходимостью создания российскими военными оборонительных укреплений против планируемого Киевом наступления. Как сообщил Сальдо, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить украинскую атаку.
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киев, херсон, россия, вооруженные силы украины, сергей суровикин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Суровикин, НАТО, В мире
20:37 18.10.2022 (обновлено: 23:04 18.10.2022)
 
Суровикин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Командующий Суровикин заявил о планах Киева применить запрещенные методы боевых действий

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкКомандующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью в качестве командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
По словам военачальника, у России есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, ВСУ также рассматривают возможность массивного ракетно-артиллерийского удара по Херсону без разбора целей.
Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
Вчера, 20:56Специальная военная операция на Украине
Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной
"Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

О требованиях НАТО к Украине

"Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

О ситуации в Херсоне

"Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

"В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

О дальнейших действиях российской армии в Херсоне

"Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

Об обстановке в зоне спецоперации

"В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

О попытках украинских войск прорвать оборону

Военачальник рассказал, что киевский режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы, стремясь прорвать оборону российской армии. По его словам, для этого ВСУ использует непрошедших полный курс подготовки бойцов территориальной обороны.

"Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации
Сальдо о добровольной эвакуации мирного населения на левый берег Днепра
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О потерях ВСУ и российской стратегии

"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации
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О действиях российских войск

"В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации
Он добавил, что "продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".
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О единстве русских и украинцев

"Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами один народ и желаем одного: чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством".

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации

Об эффективности российских вооружений

Специальная военная операция на Украине подтвердила эффективность российского вооружения, рассказал военачальник.
"Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации
Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.
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Также генерал армии особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57.
"Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей".
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации
Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских военных.

"Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО", — также указал Суровикин.

Он добавил, что за время спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов и применили свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Глава региона подчеркнул, что эти действия обусловлены необходимостью создания российскими военными оборонительных укреплений против планируемого Киевом наступления. Как сообщил Сальдо, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить украинскую атаку.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныСергей СуровикинНАТОВ мире
 
 
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