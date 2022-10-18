https://ria.ru/20221018/memorandum-1825000948.html

В МИД заявили о несоблюдении США Будапештского меморандума

В МИД заявили о несоблюдении США Будапештского меморандума - РИА Новости, 18.10.2022

В МИД заявили о несоблюдении США Будапештского меморандума

США и их партнеры не соблюдали Будапештский меморандум, бесцеремонно вмешиваясь в дела Украины и пренебрегая ее суверенитетом, заявил замглавы российской... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T23:01

2022-10-18T23:01

2022-10-18T23:01

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ООН, 18 окт – РИА Новости. США и их партнеры не соблюдали Будапештский меморандум, бесцеремонно вмешиваясь в дела Украины и пренебрегая ее суверенитетом, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов."Меморандум является компонентом пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников. И подписав эти документы, Россия в последующие годы неукоснительно их соблюдала", – сказал Воронцов."Однако США и другие страны Запада действовали иначе. Пренебрегая суверенитетом Украины, они бесцеремонно вмешивались в ее внутренние дела в попытке навсегда оторвать эту страну от России, навязывали Украине безальтернативное западноориентированное будущее во всех сферах, включая военную", - подчеркнул он.По его словам, "когда с этим возникла пробуксовка, Запад повысил ставки и фактически содействовал кровавому госперевороту с целью ликвидации законной власти в Киеве"."Захватившие власть радикалы спровоцировали острый кризис внутри страны и до предела накалили противоречия в украинском обществе. В итоге существование Украины как единого дееспособного государства было поставлено под угрозу", - отметил Воронцов."Кроме того договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Это в корне противоречит содержанию будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной неделимой безопасности, а также коллективным началам выстраивания архитектуры Европейской безопасности", - заявил он.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

https://ria.ru/20221018/ugroza-1824994243.html

https://ria.ru/20221018/nato-1824994576.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, сша, нато, оон