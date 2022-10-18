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Мельник набросился с критикой на немецкого политика из-за заявления о рейхе - РИА Новости, 18.10.2022
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Мельник набросился с критикой на немецкого политика из-за заявления о рейхе
Мельник набросился с критикой на немецкого политика из-за заявления о рейхе - РИА Новости, 18.10.2022
Мельник набросился с критикой на немецкого политика из-за заявления о рейхе
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал в Twitter главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта за сравнения поставок... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:41
2022-10-18T01:41
в мире
андрей мельник
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
украина
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киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал в Twitter главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта за сравнения поставок немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе.По его мнению, Берлин должен передать ВСУ танки до наступления зимы.Украинский дипломат считает, что передача немецких вооружений сыграет на руку Киеву.В прошедший четверг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине защитил позицию немецкого правительства, решившего не поставлять Украине боевые танки. Среди прочего политик от правящей партии СДПГ сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда окрестила "вундерваффе" — чудо-оружием. Название представляет собой аббревиатуру слова Vergeltungswaffe — оружие возмездия.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221015/germaniya-1824264050.html
https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html
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в мире, андрей мельник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, нато, twitter
В мире, Андрей Мельник, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Twitter
01:41 18.10.2022
 
Мельник набросился с критикой на немецкого политика из-за заявления о рейхе

Мельник разозлился на ФРГ из-за сравнения поставок оружия с надеждами рейха на "Фау-2"

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал в Twitter главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта за сравнения поставок немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе.
По его мнению, Берлин должен передать ВСУ танки до наступления зимы.

"Уважаемый федеральный министр Шмидт, пожалуйста, отбросьте в сторону все ваши фальшивые аргументы. Украине срочно нужны немецкие боевые танки "Леопард 2", — возмутился Мельник.

Украинский дипломат считает, что передача немецких вооружений сыграет на руку Киеву.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 13:04
В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
В прошедший четверг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине защитил позицию немецкого правительства, решившего не поставлять Украине боевые танки. Среди прочего политик от правящей партии СДПГ сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда окрестила "вундерваффе" — чудо-оружием. Название представляет собой аббревиатуру слова Vergeltungswaffe — оружие возмездия.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 21:29
Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой
 
В миреАндрей МельникДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровУкраинаГерманияКиевВооруженные силы УкраиныНАТОTwitter
 
 
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