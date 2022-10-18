14:53 18.10.2022 (обновлено: 15:00 18.10.2022)
Белорусские военные медики отработают развертывание подразделений
Минобороны Белоруссии: военные медики отработают развертывание подразделений на местности
© Фото : Минобороны БелоруссииПолевой выход специалистов медицинского отряда государственного учреждения "432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь"
Полевой выход специалистов медицинского отряда государственного учреждения "432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь"
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Белорусские военные медики в ходе начавшегося "полевого выхода" отработают развертывание структурных подразделений на местности, сообщила во вторник пресс-служба минобороны страны
"У специалистов медицинского отряда специального назначения государственного учреждения "432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" начался полевой выход", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "в ходе мероприятий специалистам центра предстоит совершить марш и отработать вопросы развертывания структурных подразделений на определенном участке местности".