https://ria.ru/20221018/mediki-1824881413.html

Белорусские военные медики отработают развертывание подразделений

Белорусские военные медики отработают развертывание подразделений - РИА Новости, 18.10.2022

Белорусские военные медики отработают развертывание подразделений

Белорусские военные медики в ходе начавшегося "полевого выхода" отработают развертывание структурных подразделений на местности, сообщила во вторник... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:53

2022-10-18T15:00

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Белорусские военные медики в ходе начавшегося "полевого выхода" отработают развертывание структурных подразделений на местности, сообщила во вторник пресс-служба минобороны страны"У специалистов медицинского отряда специального назначения государственного учреждения "432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" начался полевой выход", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "в ходе мероприятий специалистам центра предстоит совершить марш и отработать вопросы развертывания структурных подразделений на определенном участке местности".

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824855273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия