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Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов"

Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов" - РИА Новости, 18.10.2022

Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов"

Американский предприниматель Илон Маск на фоне участившихся сообщений об использовании Россией беспилотников на Украине объявил во вторник о "первой войне... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:21

2022-10-18T19:21

2022-10-18T19:21

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне участившихся сообщений об использовании Россией беспилотников на Украине объявил во вторник о "первой войне дронов"."Первая война дронов", - написал Маск на своей странице в Twitter, отреагировав на публикацию британской газеты Independent про активное использование российскими войсками беспилотников на Украине, обладающих значительными преимуществами на поле боя.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.

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в мире, технологии, илон маск, украина, россия