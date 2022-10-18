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Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов" - РИА Новости, 18.10.2022
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Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов"
Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов" - РИА Новости, 18.10.2022
Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов"
Американский предприниматель Илон Маск на фоне участившихся сообщений об использовании Россией беспилотников на Украине объявил во вторник о "первой войне... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:21
2022-10-18T19:21
в мире
технологии
илон маск
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне участившихся сообщений об использовании Россией беспилотников на Украине объявил во вторник о "первой войне дронов"."Первая война дронов", - написал Маск на своей странице в Twitter, отреагировав на публикацию британской газеты Independent про активное использование российскими войсками беспилотников на Украине, обладающих значительными преимуществами на поле боя.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.
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в мире, технологии, илон маск, украина, россия
В мире, Технологии, Илон Маск, Украина, Россия
19:21 18.10.2022
 
Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов"

Маск объявил о "первой войне дронов" на фоне сообщений о беспилотниках на Украине

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне участившихся сообщений об использовании Россией беспилотников на Украине объявил во вторник о "первой войне дронов".
"Первая война дронов", - написал Маск на своей странице в Twitter, отреагировав на публикацию британской газеты Independent про активное использование российскими войсками беспилотников на Украине, обладающих значительными преимуществами на поле боя.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.
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