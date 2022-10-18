https://ria.ru/20221018/mashiny-1824793804.html

Тульские больницы получили более 90 новых машин

Тульские больницы получили более 90 новых машин - РИА Новости, 18.10.2022

Тульские больницы получили более 90 новых машин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:24

2022-10-18T10:24

2022-10-18T10:24

тульская область

алексей дюмин

здоровье - общество

общество

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ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" за счет федерального и регионального бюджетов.Глава региона, обратившись к медикам, отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинации, диспансеризации."Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населённые пункты", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что в прошлом году для медучреждений региона было закуплено 148 служебных автомобилей. В основном, их получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. В следующем году планируется приобрести 66 машин.Марков также сообщил о новых мерах поддержки медиков.

https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, здоровье - общество, общество