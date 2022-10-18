Рейтинг@Mail.ru
Тульские больницы получили более 90 новых машин - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221018/mashiny-1824793804.html
Тульские больницы получили более 90 новых машин
Тульские больницы получили более 90 новых машин - РИА Новости, 18.10.2022
Тульские больницы получили более 90 новых машин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:24
2022-10-18T10:24
тульская область
алексей дюмин
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824792358_0:234:1261:944_1920x0_80_0_0_4d0ebc376e43a365eb9df429be9e70ae.jpg
ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" за счет федерального и регионального бюджетов.Глава региона, обратившись к медикам, отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинации, диспансеризации."Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населённые пункты", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что в прошлом году для медучреждений региона было закуплено 148 служебных автомобилей. В основном, их получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. В следующем году планируется приобрести 66 машин.Марков также сообщил о новых мерах поддержки медиков.
https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824792358_100:0:1521:1066_1920x0_80_0_0_18809109391650fe06d808f36212be57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей дюмин, здоровье - общество, общество
Тульская область, Алексей Дюмин, Здоровье - Общество, Общество
10:24 18.10.2022
 

Тульские больницы получили более 90 новых машин

© Фото : Пресс-службы правительства Тульской областиТульские больницы получили более 90 новых машин
Тульские больницы получили более 90 новых машин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
По его словам, автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" за счет федерального и регионального бюджетов.
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:17Тульская область
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь
Глава региона, обратившись к медикам, отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинации, диспансеризации.
"Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населённые пункты", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.
Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что в прошлом году для медучреждений региона было закуплено 148 служебных автомобилей. В основном, их получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. В следующем году планируется приобрести 66 машин.
Марков также сообщил о новых мерах поддержки медиков.
"С 1 июня региональную доплату в размере 15 тысяч рублей ежемесячно получают все участковые педиатры области – более 200 человек. А с 1 сентября – все участковые терапевты и врачи общей практики, это более 400 медработников. Доплата предоставляется как молодым медработникам, так и специалистам со стажем. Эта мера поддержки позволит закрепить на местах уже работающих врачей и привлечь новых сотрудников", - приводят в пресс-службе слова Маркова.
 
Тульская областьАлексей ДюминЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала