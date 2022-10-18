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Тульские больницы получили более 90 новых машин
Тульские больницы получили более 90 новых машин - РИА Новости, 18.10.2022
Тульские больницы получили более 90 новых машин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:24
2022-10-18T10:24
2022-10-18T10:24
тульская область
алексей дюмин
здоровье - общество
общество
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ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" за счет федерального и регионального бюджетов.Глава региона, обратившись к медикам, отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинации, диспансеризации."Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населённые пункты", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что в прошлом году для медучреждений региона было закуплено 148 служебных автомобилей. В основном, их получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. В следующем году планируется приобрести 66 машин.Марков также сообщил о новых мерах поддержки медиков.
https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, здоровье - общество, общество
Тульская область, Алексей Дюмин, Здоровье - Общество, Общество
ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал более 90 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
По его словам, автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" за счет федерального и регионального бюджетов.
Глава региона, обратившись к медикам, отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом
, вакцинации, диспансеризации.
"Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населённые пункты", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.
Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что в прошлом году для медучреждений региона было закуплено 148 служебных автомобилей. В основном, их получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. В следующем году планируется приобрести 66 машин.
Марков также сообщил о новых мерах поддержки медиков.
"С 1 июня региональную доплату в размере 15 тысяч рублей ежемесячно получают все участковые педиатры области – более 200 человек. А с 1 сентября – все участковые терапевты и врачи общей практики, это более 400 медработников. Доплата предоставляется как молодым медработникам, так и специалистам со стажем. Эта мера поддержки позволит закрепить на местах уже работающих врачей и привлечь новых сотрудников", - приводят в пресс-службе слова Маркова.