https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824939662.html
В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией
В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией - РИА Новости, 18.10.2022
В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией
Столкновения между демонстрантами и полицией начались на манифестации профсоюзов в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:50
2022-10-18T17:50
2022-10-18T18:11
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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между демонстрантами и полицией начались на манифестации профсоюзов в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Париже во вторник началась многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат в связи с ростом стоимости жизни. По наблюдению корреспондента РИА Новости, в ней участвуют тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции. В демонстрации принимают также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.Шествие началось днем с площади Италии. За порядком следят несколько подразделений полиции и жандармерии.Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикально настроенных молодых людей из black bloc. Они бьют витрины банков, крушат остановки, поджигают мусорные баки, забрасывают правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками.В ответ полиция оттесняет агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября с требованием повысить зарплату.О присоединении к движению заявили профсоюзы компании-оператора парижского транспорта CGT RATP, а также оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF – SUD-Rail и CGT-Cheminots.В связи с забастовкой движение поездов столичного метрополитена нарушено на нескольких линиях, также сбои фиксируются в работе наземного транспорта, пригородных электричек и международных поездов.Также во Франции продолжают бастовать работники нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html
https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824771812.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа
Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа
2022-10-18T17:50
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция
17:50 18.10.2022 (обновлено: 18:11 18.10.2022)
В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией
На манифестации профсоюзов в Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между демонстрантами и полицией начались на манифестации профсоюзов в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В Париже во вторник началась многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат в связи с ростом стоимости жизни. По наблюдению корреспондента РИА Новости, в ней участвуют тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции
. В демонстрации принимают также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.
Шествие началось днем с площади Италии. За порядком следят несколько подразделений полиции и жандармерии.
Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикально настроенных молодых людей из black bloc. Они бьют витрины банков, крушат остановки, поджигают мусорные баки, забрасывают правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками.
В ответ полиция оттесняет агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.
Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября с требованием повысить зарплату.
О присоединении к движению заявили профсоюзы компании-оператора парижского транспорта CGT RATP, а также оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF
– SUD-Rail и CGT-Cheminots.
В связи с забастовкой движение поездов столичного метрополитена нарушено на нескольких линиях, также сбои фиксируются в работе наземного транспорта, пригородных электричек и международных поездов.
Также во Франции продолжают бастовать работники нефтеперерабатывающих заводов.