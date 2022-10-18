https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824939662.html

В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией

В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией - РИА Новости, 18.10.2022

В Париже начались столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между демонстрантами и полицией начались на манифестации профсоюзов в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:50

2022-10-18T17:50

2022-10-18T18:11

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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между демонстрантами и полицией начались на манифестации профсоюзов в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Париже во вторник началась многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат в связи с ростом стоимости жизни. По наблюдению корреспондента РИА Новости, в ней участвуют тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции. В демонстрации принимают также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.Шествие началось днем с площади Италии. За порядком следят несколько подразделений полиции и жандармерии.Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикально настроенных молодых людей из black bloc. Они бьют витрины банков, крушат остановки, поджигают мусорные баки, забрасывают правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками.В ответ полиция оттесняет агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября с требованием повысить зарплату.О присоединении к движению заявили профсоюзы компании-оператора парижского транспорта CGT RATP, а также оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF – SUD-Rail и CGT-Cheminots.В связи с забастовкой движение поездов столичного метрополитена нарушено на нескольких линиях, также сбои фиксируются в работе наземного транспорта, пригородных электричек и международных поездов.Также во Франции продолжают бастовать работники нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html

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Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа 2022-10-18T17:50 true PT0M50S

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Владимир Лаврентьев

в мире, париж, франция