https://ria.ru/20221018/lukashenko-1824958984.html

Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не надо бежать друг от друга

Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не надо бежать друг от друга - РИА Новости, 18.10.2022

Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не надо бежать друг от друга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве не надо ничего делить и бежать в сторону друг от друга. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:53

2022-10-18T18:53

2022-10-18T18:53

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве не надо ничего делить и бежать в сторону друг от друга."Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придет время - года два тому назад было сказано, - когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: "Ну как это так?!" Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим", - сказал Лукашенко во время встречи в Минске российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным."Поэтому нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить. Типа нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Все понятно, роли распределила история давно", - призвал Лукашенко.Он выразил надежду, что во время своего визита в Минск Дугин сможет понять и донести до людей в России, как и чем живет Белоруссия. "Люди (в России – ред.) не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, … некая ревность, еще что-то. Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Я надеюсь, что об этом (о ситуации в Белоруссии – ред.) узнает каждый не только русский человек, но и россиянин. В этом большой мой интерес. Потому что нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга", - подчеркнул Лукашенко.Он считает, что Дугин сможет сделать "правильные выводы". "Это не только мой интерес. Это интерес Беларуси и России. Это интерес русского и белорусского народов, россиян всех и белорусов", - добавил глава государства.Дугин в свою очередь заявил, что является давним поклонником и Белоруссии, и того курса, который проводит Лукашенко. "Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси, и вашего курса. Никогда в нем не сомневался. В самые сложные времена - между нашими государствами были сложные времена - я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас, ту линию, которую вы вели", - сказал Дугин.Он пояснил, что власти в Белоруссии "не дали разграбить свое государство, не совершили тех ошибок, которые, увы, мы (в России – ред.) в 1990-е годы совершили и сейчас исправляем с таким трудом". "Я искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности. А значит, нас самих. Значит, нашего единства, нашего Союзного государства", - подчеркнул Дугин.

https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824691134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, александр дугин, белоруссия, россия