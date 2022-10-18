https://ria.ru/20221018/lipetsk-1824816743.html
В Липецке благоустроят микрорайон в рамках нацпроекта
В Липецке благоустроят микрорайон в рамках нацпроекта - РИА Новости, 18.10.2022
В Липецке благоустроят микрорайон в рамках нацпроекта
Три общественных пространства благоустроят в микрорайоне Елецкий в Липецке в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:27
2022-10-18T11:27
2022-10-18T11:27
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Три общественных пространства благоустроят в микрорайоне Елецкий в Липецке в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы проведут в следующем году в сквере Ветеранов боевых действий и в пределах пешеходных зон на улицах Осканова и Хренникова. Торги на благоустройство этих пространств уже проводятся.Артамонов отметил, что на улице Осканова обустроят сквер на месте пустыря, замостят тротуар, установят парклеты с навесами, скамейки и качели. На улице Хренникова соединят пешеходной аллеей микрорайон с остановкой общественного транспорта, разобьют экопарковку и установят качели. В сквере ветеранов строители проложат тротуар и установят малые архитектурные формы. За преображение этих общественных пространств проголосовали липчане на единой общероссийской онлайн-платформе."Всё больше общественных пространств в нашем регионе благоустраивается по просьбам жителей и с учётом их пожеланий. Радует, что люди активны, вносят свои предложения, участвуют в обсуждениях проектов. Эта работа будет продолжена. Наши города и сёла должны быть современными, ухоженными и комфортными для проживания", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221012/svyazi-1823345636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Три общественных пространства благоустроят в микрорайоне Елецкий в Липецке в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы проведут в следующем году в сквере Ветеранов боевых действий и в пределах пешеходных зон на улицах Осканова и Хренникова. Торги на благоустройство этих пространств уже проводятся.
Артамонов отметил, что на улице Осканова обустроят сквер на месте пустыря, замостят тротуар, установят парклеты с навесами, скамейки и качели. На улице Хренникова соединят пешеходной аллеей микрорайон с остановкой общественного транспорта, разобьют экопарковку и установят качели. В сквере ветеранов строители проложат тротуар и установят малые архитектурные формы. За преображение этих общественных пространств проголосовали липчане на единой общероссийской онлайн-платформе.
"Всё больше общественных пространств в нашем регионе благоустраивается по просьбам жителей и с учётом их пожеланий. Радует, что люди активны, вносят свои предложения, участвуют в обсуждениях проектов. Эта работа будет продолжена. Наши города и сёла должны быть современными, ухоженными и комфортными для проживания", – сказал Артамонов
.