https://ria.ru/20221018/lgbt-1824774728.html

ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября

ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 18.10.2022

ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о запланированных на следующий четверг слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:19

2022-10-18T08:19

2022-10-18T08:49

общество

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о запланированных на следующий четверг слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды."Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты", - написал он в Telegram-канале.Володин добавил, что необходимо защитить граждан России "от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими странами".Среди основных положений новых законопроектов содержатся запреты пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также запрет демонстрации ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. Штрафы за нарушение этих запретов составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей - для юридических.

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824611119.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вячеслав володин, россия