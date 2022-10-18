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ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 18.10.2022
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ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября
ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 18.10.2022
ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о запланированных на следующий четверг слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:19
2022-10-18T08:49
общество
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о запланированных на следующий четверг слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды."Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты", - написал он в Telegram-канале.Володин добавил, что необходимо защитить граждан России "от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими странами".Среди основных положений новых законопроектов содержатся запреты пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также запрет демонстрации ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. Штрафы за нарушение этих запретов составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей - для юридических.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, россия
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
08:19 18.10.2022 (обновлено: 08:49 18.10.2022)
 
ГД рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября

Володин: законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ Госдума рассмотрит в следующий четверг

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о запланированных на следующий четверг слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды.
"Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты", - написал он в Telegram-канале.
Володин добавил, что необходимо защитить граждан России "от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими странами".
Среди основных положений новых законопроектов содержатся запреты пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также запрет демонстрации ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. Штрафы за нарушение этих запретов составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей - для юридических.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:42
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
 
ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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