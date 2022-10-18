https://ria.ru/20221018/lenoblast-1824885146.html

Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия

Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия - РИА Новости, 18.10.2022

Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия

С начала года в Ленинградской области 769 семей переехали в новые квартиры и дома с помощью бюджетной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:05

2022-10-18T15:05

2022-10-18T15:05

ленинградская область

жилье

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. С начала года в Ленинградской области 769 семей переехали в новые квартиры и дома с помощью бюджетной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, региональный комитет по строительству не первый год помогает жителям области, молодым и многодетным семьям строить частные дома, покупать квартиры, выплачивать ипотеку, а также оказывает поддержку гражданам, пострадавшим от пожара. Например, в 2021 году 1595 семей смогли улучшить свои жилищные условия. До конца года из аварийных домов в новое жилье переедут еще 1227 семей."В следующем году готовимся полностью перейти на новый уровень работы по улучшению жилищных условий граждан. Регион запустил информационную систему "Жилье", которая значительно упростит и ускорит работу с документами. Муниципальные образования уже загружают туда сведения обо всех семьях, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Работа предстоит большая: данные в программу должны загрузить 205 муниципальных образований со всего региона", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Евгений Барановский.

https://ria.ru/20221017/kapremont-1824647556.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, общество