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Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия - РИА Новости, 18.10.2022
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Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия
Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия - РИА Новости, 18.10.2022
Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия
С начала года в Ленинградской области 769 семей переехали в новые квартиры и дома с помощью бюджетной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:05
2022-10-18T15:05
ленинградская область
жилье
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. С начала года в Ленинградской области 769 семей переехали в новые квартиры и дома с помощью бюджетной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, региональный комитет по строительству не первый год помогает жителям области, молодым и многодетным семьям строить частные дома, покупать квартиры, выплачивать ипотеку, а также оказывает поддержку гражданам, пострадавшим от пожара. Например, в 2021 году 1595 семей смогли улучшить свои жилищные условия. До конца года из аварийных домов в новое жилье переедут еще 1227 семей."В следующем году готовимся полностью перейти на новый уровень работы по улучшению жилищных условий граждан. Регион запустил информационную систему "Жилье", которая значительно упростит и ускорит работу с документами. Муниципальные образования уже загружают туда сведения обо всех семьях, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Работа предстоит большая: данные в программу должны загрузить 205 муниципальных образований со всего региона", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Евгений Барановский.
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жилье, общество
Ленинградская область , Жилье, Общество
15:05 18.10.2022
 

Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. С начала года в Ленинградской области 769 семей переехали в новые квартиры и дома с помощью бюджетной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, региональный комитет по строительству не первый год помогает жителям области, молодым и многодетным семьям строить частные дома, покупать квартиры, выплачивать ипотеку, а также оказывает поддержку гражданам, пострадавшим от пожара. Например, в 2021 году 1595 семей смогли улучшить свои жилищные условия. До конца года из аварийных домов в новое жилье переедут еще 1227 семей.
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"В следующем году готовимся полностью перейти на новый уровень работы по улучшению жилищных условий граждан. Регион запустил информационную систему "Жилье", которая значительно упростит и ускорит работу с документами. Муниципальные образования уже загружают туда сведения обо всех семьях, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Работа предстоит большая: данные в программу должны загрузить 205 муниципальных образований со всего региона", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Евгений Барановский.
 
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