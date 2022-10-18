https://ria.ru/20221018/lenkom-1824879064.html

"Ленком" подготовит спецпрограмму к 90-летию со дня рождения Марка Захарова

"Ленком" подготовит спецпрограмму к 90-летию со дня рождения Марка Захарова - РИА Новости, 18.10.2022

"Ленком" подготовит спецпрограмму к 90-летию со дня рождения Марка Захарова

"Ленком" подготовит ряд мероприятий и выставку к 90-летнему юбилею со дня рождения режиссера Марка Захарова в 2023 году, сообщила в ходе открытия выставки,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:31

2022-10-18T16:31

2022-10-18T16:38

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Ленком" подготовит ряд мероприятий и выставку к 90-летнему юбилею со дня рождения режиссера Марка Захарова в 2023 году, сообщила в ходе открытия выставки, приуроченной к 95-летнему юбилею учреждения, руководитель литературно-драматической части театра Ирина Горюнова.Экспозиция "Ленком. Без пяти сто" отражает основные вехи учреждения в фотографиях и архивных документах, в том числе первые шаги коллектива — Театра Рабочей Молодежи, и творческий путь Театра имени Ленинского Комсомола, в формировании которого приняли участие Николай Баталов, Илья Судаков, Виктор Станицын, Николай Хмелев, Михаил Булгаков, Иван Берсенев, Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Константин Симонов, Валентина Серова. Ряд материалов посвящен Анатолию Эфросу.Основная экспозиция представляет период, когда театром руководил Марк Захаров: с 2019 года "Ленком" носит его имя. Отдельные стенды посвящены знаменитым постановкам Захарова – "Юноне и Авось" и "Поминальной молитве". Часть выставки посвящена руководителю театра Марку Варшаверу — он вместе с Захаровым создавал "Ленком".

https://ria.ru/20221011/ulanova-1823138160.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марк захаров, ленком, знаменитости, звезды, театр, выставки