https://ria.ru/20221018/kvartiry-1824966855.html
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП - РИА Новости, 18.10.2022
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:14
2022-10-18T19:14
2022-10-18T19:14
происшествия
жилье
вениамин кондратьев
ейск
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК, 18 окт - РИА Новости. Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жильцы не пострадавших подъездов - 1-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го - смогут вернуться в свои квартиры с 18.00 вторника."Жильцов не пострадавших подъездов пускают в квартиры. Решается вопрос о подключении коммуникаций в доме", - сказал представитель администрации журналистам.Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, свет в доме уже подключили.Как уточнил журналистам мэр города Ейска Дмитрий Кияшко, коммуникации подключены уже во всех не пострадавших подъездах дома. "Свет, газ, воду пустили - все коммуникации есть. Люди могут заходить в квартиры (в не пострадавших подъездах)", - сказал он.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, вениамин кондратьев, ейск, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП
Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали запускать в квартиры после крушения Су-34
ЕЙСК, 18 окт - РИА Новости. Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сообщил, что жильцы не пострадавших подъездов - 1-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го - смогут вернуться в свои квартиры с 18.00 вторника.
"Жильцов не пострадавших подъездов пускают в квартиры. Решается вопрос о подключении коммуникаций в доме", - сказал представитель администрации журналистам.
Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, свет в доме уже подключили.
Как уточнил журналистам мэр города Ейска Дмитрий Кияшко, коммуникации подключены уже во всех не пострадавших подъездах дома. "Свет, газ, воду пустили - все коммуникации есть. Люди могут заходить в квартиры (в не пострадавших подъездах)", - сказал он.