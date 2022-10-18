https://ria.ru/20221018/kvartiry-1824966855.html

Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП

Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП - РИА Новости, 18.10.2022

Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске начали пускать в квартиры после ЧП

Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:14

2022-10-18T19:14

2022-10-18T19:14

происшествия

жилье

вениамин кондратьев

ейск

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824778209_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_331d797dc806855e99351166da53ed17.jpg

ЕЙСК, 18 окт - РИА Новости. Жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жильцы не пострадавших подъездов - 1-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го - смогут вернуться в свои квартиры с 18.00 вторника."Жильцов не пострадавших подъездов пускают в квартиры. Решается вопрос о подключении коммуникаций в доме", - сказал представитель администрации журналистам.Согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, свет в доме уже подключили.Как уточнил журналистам мэр города Ейска Дмитрий Кияшко, коммуникации подключены уже во всех не пострадавших подъездах дома. "Свет, газ, воду пустили - все коммуникации есть. Люди могут заходить в квартиры (в не пострадавших подъездах)", - сказал он.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, вениамин кондратьев, ейск, крушение су-34 в ейске