https://ria.ru/20221018/kursk-1824859205.html

Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022

Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:42

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

курская область

украина

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.До этого сообщалось, что в результате очередного обстрела там возникли перебои с электричеством. По словам главы региона, энергоснабжение уже восстановлено."Подробности обстрела посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По нашим приграничным пунктам было больше шести "прилетов" со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относятся посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе, 13 октября, Тёткино и Попово-Лежачи после обстрела на сутки лишились электричества.

https://ria.ru/20221018/belgorod-1824848523.html

курская область

украина

глушковский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, роман старовойт, курская область, украина, глушковский район