13:41 18.10.2022 (обновлено: 13:42 18.10.2022)
Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Губернатор Старовойт сообщил о ранении жительницы приграничного района при обстреле ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
До этого сообщалось, что в результате очередного обстрела там возникли перебои с электричеством. По словам главы региона, энергоснабжение уже восстановлено.
"Подробности обстрела посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По нашим приграничным пунктам было больше шести "прилетов" со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
"Часть снарядов не разорвались, саперы их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их!" — акцентировал внимание Старовойт.
Глушковский район, к которому относятся посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе, 13 октября, Тёткино и Попово-Лежачи после обстрела на сутки лишились электричества.