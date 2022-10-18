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Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/kursk-1824859205.html
Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.До этого сообщалось, что в результате очередного обстрела там возникли перебои с электричеством. По словам главы региона, энергоснабжение уже восстановлено."Подробности обстрела посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По нашим приграничным пунктам было больше шести "прилетов" со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относятся посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе, 13 октября, Тёткино и Попово-Лежачи после обстрела на сутки лишились электричества.
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курская область
украина
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происшествия, роман старовойт, курская область, украина, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Украина, Глушковский район
13:41 18.10.2022 (обновлено: 13:42 18.10.2022)
 
Жительница приграничного района Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Губернатор Старовойт сообщил о ранении жительницы приграничного района при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одна жительница получила лёгкое ранение в результате обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
До этого сообщалось, что в результате очередного обстрела там возникли перебои с электричеством. По словам главы региона, энергоснабжение уже восстановлено.
"Подробности обстрела посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По нашим приграничным пунктам было больше шести "прилетов" со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
"Часть снарядов не разорвались, саперы их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их!" — акцентировал внимание Старовойт.
Глушковский район, к которому относятся посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе, 13 октября, Тёткино и Попово-Лежачи после обстрела на сутки лишились электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьУкраинаГлушковский район
 
 
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