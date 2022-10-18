https://ria.ru/20221018/kurs-1824909170.html
Официальный курс доллара на среду опустился до 61,70 рубля
Официальный курс доллара на среду опустился до 61,70 рубля - РИА Новости, 18.10.2022
Официальный курс доллара на среду опустился до 61,70 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,02 копейки - до 61,7032 рубля, курс евро - на 3,08 копейки, до 60,53 рубля,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:23
2022-10-18T16:23
2022-10-18T16:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,02 копейки - до 61,7032 рубля, курс евро - на 3,08 копейки, до 60,53 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
16:23 18.10.2022 (обновлено: 16:36 18.10.2022)
Официальный курс доллара на среду опустился до 61,70 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 61,70 рубля, евро — до 60,53 рубля