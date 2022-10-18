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В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму здравой
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму здравой - РИА Новости, 18.10.2022
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму здравой
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что американский предприниматель Илон Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:03
2022-10-18T19:03
2022-10-18T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что американский предприниматель Илон Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму.Ранее Маск выразил мнение, что Крым имеет критическое значение для национальной безопасности России как южная военно-морская база. Маск считает, что для России потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора."Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора", - сказал Шеремет.По его словам, для России стратегически важны все субъекты, в том числе новые территории, которая она способа отстоять и защитить от любой агрессии.
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михаил шеремет, илон маск, россия, сша, гавайи, госдума рф
Михаил Шеремет, Илон Маск, Россия, США, Гавайи, Госдума РФ
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму здравой
Депутат Шеремет: Маск занял здравую позицию по Крыму, что отличает его от руководства США