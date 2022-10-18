06:54 18.10.2022 (обновлено: 06:58 18.10.2022)
Эксперт оценил слова Маска о новой мировой войне
Политолог Мельничук: Маск сомневается в цели США оспаривать принадлежность Крыма России
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Целесообразность оспаривания США территориальной целостности России в отношении Крыма вызывает сомнение у части американской бизнес-элиты, что демонстрируют заявления предпринимателя Илона Маска о возможной Третьей мировой войне, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Предприниматель Илон Маск ранее выразил мнение, что Третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма. По его убеждению, значение Крыма для России сопоставимо с Гавайскими островами для США
Москва не раз заявляла, что она никому не угрожает применением ядерного оружия и сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны.
"Выразив свою точку зрения о значимости Крыма для России, как и в случае с предыдущими комментариями по теме, Маск демонстрирует то, что в числе американской экономической элиты есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию шире, чем преподносят американские СМИ. Конкретно в случае с последним высказыванием, он, фактически, ставит под сомнение целесообразность для США попытки оспаривать территориальную целостность России", - сказал Мельничук.
По мнению эксперта, Маск рассуждает с позиции выгоды, хоть и заявляет об этом с осторожностью. Его недавнее изменение позиции о финансировании Украины, вероятно было сделано под давлением. В любом случае, Маск не утратил желания участвовать в формировании общественного мнения, считает Мельничук.
В последнее время владелец компаний Teslа и SpaceX активно комментирует конфликт на Украине, признаваясь, что изо всех сил, хотя и безуспешно, пытается добиться деэскалации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".