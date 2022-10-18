https://ria.ru/20221018/krizis-1824936602.html

Министр энергетики Катара рассказал о топливном кризисе в Европе

Министр энергетики Катара рассказал о топливном кризисе в Европе - РИА Новости, 18.10.2022

Министр энергетики Катара рассказал о топливном кризисе в Европе

Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби предупредил, что в следующем году Европу ждет усугубление энергетического кризиса из-за истощения... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:38

2022-10-18T17:38

2022-10-18T18:00

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби предупредил, что в следующем году Европу ждет усугубление энергетического кризиса из-за истощения существующих запасов газа."Этой зимой благодаря заполненным хранилищам все будет в порядке. На самом деле проблемой может стать восполнение запасов на следующий год. Так что следующий и последующий за ним года, возможно, до 2025 года, будут проблемными", - цитирует аль-Кааби газета Financial Times.Министр отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся. Он также добавил, что не может представить "нулевые поставки" газа из России в Европу."В таком случае проблема будет серьезной и длительной. Не будет достаточно запасов, чтобы в долгосрочной перспективе заменить газ, если вы не скажете: "Я построю огромную АЭС, я разрешаю использовать уголь и нефтепродукты", - предупредил аль-Кааби.Катар поставляет около 70% производимого СПГ в страны Азии по долгосрочным контрактам, в Европу же страна сможет поставлять лишь 10-15% до тех пор, пока не заработают новые проекты. Однако, по словам аль-Кааби, следующий крупный газовый проект, Golden Pass (совместный с ExxonMobil), не начнет производство до 2025 года.

https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824149385.html

https://ria.ru/20221018/es-1824827639.html

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экономика, россия, европа, катар, exxon mobil