https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824815076.html
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19
Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1937 человек, на 220,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября 2022 годом. Выявлено 9474 новых случая COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 9474 новых случаев COVID-19, умер 91 человек