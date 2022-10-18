https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824815076.html

В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19

Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:22

2022-10-18T11:22

2022-10-18T11:22

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1937 человек, на 220,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября 2022 годом. Выявлено 9474 новых случая COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии