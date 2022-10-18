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В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824815076.html
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19
Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1937 человек, на 220,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября 2022 годом. Выявлено 9474 новых случая COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
11:22 18.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1937 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 9474 новых случаев COVID-19, умер 91 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1937 человек, на 220,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах.
"Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября 2022 годом. Выявлено 9474 новых случая COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
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