https://ria.ru/20221018/kitay-1824918749.html

Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае

Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае - РИА Новости, 18.10.2022

Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае

Урожайность риса в демонстрационной сельскохозяйственной зоне в провинции Аньхой на востоке Китая, крупном рисоводческом районе страны, достигла около 1136... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:50

2022-10-18T16:50

2022-10-18T16:50

россия-китай: главное

китай

рис

аньхой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824917590_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_8ac9e0cf46f0e4ae9485a3da68a20b74.jpg

МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Урожайность риса в демонстрационной сельскохозяйственной зоне в провинции Аньхой на востоке Китая, крупном рисоводческом районе страны, достигла около 1136 килограммов с одного му /0,067 гектара, сообщили в Аньхойском сельскохозяйственном университете.Было доказано, что технология выращивания риса, используемая исследовательской группой, выдерживает сезонные высокие температуры и засуху.По словам научного сотрудника Китайского государственного института по исследованию риса Чжан Сюфу, на демонстрационных сельскохозяйственных угодьях наблюдалось улучшение как количества, так и качества риса в результате применения экологически чистых, эффективных, высокоурожайных и экономичных методов выращивания в экстремально высокотемпературных климатических условиях этого года.В демонстрационной сельскохозяйственной зоне также было достигнуто снижение содержания азота на 10%, сообщили в исследовательской группе.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824645029.html

китай

аньхой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, рис, аньхой