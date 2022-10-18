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Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае - РИА Новости, 18.10.2022
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Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае
Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае - РИА Новости, 18.10.2022
Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае
Урожайность риса в демонстрационной сельскохозяйственной зоне в провинции Аньхой на востоке Китая, крупном рисоводческом районе страны, достигла около 1136... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:50
2022-10-18T16:50
россия-китай: главное
китай
рис
аньхой
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МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Урожайность риса в демонстрационной сельскохозяйственной зоне в провинции Аньхой на востоке Китая, крупном рисоводческом районе страны, достигла около 1136 килограммов с одного му /0,067 гектара, сообщили в Аньхойском сельскохозяйственном университете.Было доказано, что технология выращивания риса, используемая исследовательской группой, выдерживает сезонные высокие температуры и засуху.По словам научного сотрудника Китайского государственного института по исследованию риса Чжан Сюфу, на демонстрационных сельскохозяйственных угодьях наблюдалось улучшение как количества, так и качества риса в результате применения экологически чистых, эффективных, высокоурожайных и экономичных методов выращивания в экстремально высокотемпературных климатических условиях этого года.В демонстрационной сельскохозяйственной зоне также было достигнуто снижение содержания азота на 10%, сообщили в исследовательской группе.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824645029.html
китай
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китай, рис, аньхой
Россия-Китай: Главное, Китай, Рис, Аньхой
16:50 18.10.2022
 

Высокий урожай риса зафиксирован в демонстрационной сельхоззоне в Китае

© AFP 2022 / STRКитайские фермеры сажают молодые стебли риса на рисовом поле в Хэфэй, провинция Аньхой, центральный Китай
Китайские фермеры сажают молодые стебли риса на рисовом поле в Хэфэй, провинция Аньхой, центральный Китай - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / STR
Китайские фермеры сажают молодые стебли риса на рисовом поле в Хэфэй, провинция Аньхой, центральный Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Урожайность риса в демонстрационной сельскохозяйственной зоне в провинции Аньхой на востоке Китая, крупном рисоводческом районе страны, достигла около 1136 килограммов с одного му /0,067 гектара, сообщили в Аньхойском сельскохозяйственном университете.
Было доказано, что технология выращивания риса, используемая исследовательской группой, выдерживает сезонные высокие температуры и засуху.
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По словам научного сотрудника Китайского государственного института по исследованию риса Чжан Сюфу, на демонстрационных сельскохозяйственных угодьях наблюдалось улучшение как количества, так и качества риса в результате применения экологически чистых, эффективных, высокоурожайных и экономичных методов выращивания в экстремально высокотемпературных климатических условиях этого года.
В демонстрационной сельскохозяйственной зоне также было достигнуто снижение содержания азота на 10%, сообщили в исследовательской группе.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРисАньхой
 
 
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