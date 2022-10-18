https://ria.ru/20221018/kipr-1824798395.html

Власти Кипра отчитались о турпотоке

Власти Кипра отчитались о турпотоке - РИА Новости, 18.10.2022

Власти Кипра отчитались о турпотоке

Поток туристов в Кипр за девять месяцев 2022 года оказался на 720 тысяч человек меньше, чем в доковидном 2019-м, путешественников из России в статистике нет. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:17

2022-10-18T11:17

2022-10-18T11:17

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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Поток туристов в Кипр за девять месяцев 2022 года оказался на 720 тысяч человек меньше, чем в доковидном 2019-м, путешественников из России в статистике нет.Данные по прибытию туристов опубликовала статистическая служба Кипра Cystat.В сентябре 2022 года на остров прибыли 413 382 туриста, что больше, чем годом ранее, на 21,9 процента.По данным Cystat, за период январь - сентябрь 2022 года число гостей составило 2 540 554, ранее за аналогичное время Кипр принял около 1,3 миллиона отдыхающих. Для сравнения, в 2019 году в этот период остров посетили более 3,26 путешественников.Основным источником туризма в июне 2022 года стала Великобритания - на ее долю приходилось 41,1 процента (169 799) от общего числа гостей. Путешественники из Израиля составили 8,5 процента (35 013 человек) потока, из Польши - 5,5 процента (22 922), из Германии - 5,4 (22 244), из Греции - 4,5 (18 802).Статистические данные не включают путешественников, прибывающих и убывающих нелегально через порты и аэропорты на оккупированной территории острова. Курорты Северного Кипра пользуются большой популярностью у европейцев.В связи с санкциями остров лишился 800 тысяч наших соотечественников в этом году. В июле министр туризма Кипра Саввас Пердиос сообщил, что властям удалось восполнить около 25 процентов от этой потери, привлечь около 200 тысяч туристов из других стран. По словам Пердиоса, 2019 год стал рекордным для тндустрии гостеприимства, тогда удалось принять четыре миллиона гостей.Кипр был одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, они занимали второе место по числу прибытий на остров после британцев и составляли около 20 процентов общего потока.

https://ria.ru/20221004/kipr-1821362035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, кипр, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море