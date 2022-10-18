https://ria.ru/20221018/kinzhal-1824979258.html
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации
Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:35
2022-10-18T20:35
2022-10-18T21:04
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей суровикин
россия
войска воздушно-космической обороны
су-57
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции, главком ВКС России Сергей Суровикин."Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", - сказал Суровикин.Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.Также главком ВКС особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57."Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - рассказал Суровикин.
https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html
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безопасность, сергей суровикин, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Суровикин, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-57
20:35 18.10.2022 (обновлено: 21:04 18.10.2022)
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации
Суровикин: новейшим ракетам "Кинжал" не страшна ни одна из систем ПВО в ходе спецоперации