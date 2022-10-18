https://ria.ru/20221018/kinzhal-1824979258.html

Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации

Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:35

2022-10-18T20:35

2022-10-18T21:04

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей суровикин

россия

войска воздушно-космической обороны

су-57

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции, главком ВКС России Сергей Суровикин."Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", - сказал Суровикин.Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.Также главком ВКС особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57."Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - рассказал Суровикин.

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сергей суровикин, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57