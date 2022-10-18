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Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
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https://ria.ru/20221018/kinzhal-1824979258.html
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации
Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:35
2022-10-18T21:04
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей суровикин
россия
войска воздушно-космической обороны
су-57
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции, главком ВКС России Сергей Суровикин."Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", - сказал Суровикин.Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.Также главком ВКС особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57."Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - рассказал Суровикин.
https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей суровикин, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Суровикин, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-57
20:35 18.10.2022 (обновлено: 21:04 18.10.2022)
 
Суровикин отметил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации

Суровикин: новейшим ракетам "Кинжал" не страшна ни одна из систем ПВО в ходе спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал"
Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции, главком ВКС России Сергей Суровикин.
"Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", - сказал Суровикин.
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Он добавил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.
Также главком ВКС особо выделил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57.
"Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - рассказал Суровикин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей СуровикинРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-57
 
 
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