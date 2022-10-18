https://ria.ru/20221018/kino-1824940045.html
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты - РИА Новости, 18.10.2022
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты
Министерство культуры выделит 11,6 миллиардов рублей на поддержку национальных кинопроектов в 2023 году, сообщил директор Департамента кинематографии и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:48
2022-10-18T18:48
2022-10-18T19:10
культура
новости культуры
фонд кино
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство культуры выделит 11,6 миллиардов рублей на поддержку национальных кинопроектов в 2023 году, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко.А в 2024 и 2025 — 12,28 миллиардов рублей ежегодно, в том числе 7,6 млрд рублей ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино. Ожидается, что в 2023 году будет поддержано не менее 25 проектов, в 2024 — 30, а в 2025 — 35 проектов.Также Давыденко рассказал в ходе совещания в СФ РФ "Сохранение бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций", что до конца 2022 года запланирован старт в прокате 57 российских релизов, в том числе 21 новинка при поддержке ведомства. Количество вышедших за год картин, таким образом, может составить 228 лент, тогда как в 2021 году вышло 186 российских фильмов."В связи с дополнительной поддержкой правительства 5,5 миллиардов рублей на кинопроизводство национальных фильмов, Минкультуры РФ и Фонд кино смогли поддержать в производстве больше фильмов. В свою очередь, мы ожидаем от киносетей большей активности в прокате именно отечественных картин", — подчеркнул Давыденко.
https://ria.ru/20221018/zolotoyorel-1824876172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, фонд кино, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Фонд кино, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Кино и сериалы
18:48 18.10.2022 (обновлено: 19:10 18.10.2022)
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты в 2023 году
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство культуры выделит 11,6 миллиардов рублей на поддержку национальных кинопроектов в 2023 году, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко.
А в 2024 и 2025 — 12,28 миллиардов рублей ежегодно, в том числе 7,6 млрд рублей ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино. Ожидается, что в 2023 году будет поддержано не менее 25 проектов, в 2024 — 30, а в 2025 — 35 проектов.
Также Давыденко рассказал в ходе совещания в СФ РФ "Сохранение бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций", что до конца 2022 года запланирован старт в прокате 57 российских релизов, в том числе 21 новинка при поддержке ведомства. Количество вышедших за год картин, таким образом, может составить 228 лент, тогда как в 2021 году вышло 186 российских фильмов.
"В связи с дополнительной поддержкой правительства 5,5 миллиардов рублей на кинопроизводство национальных фильмов, Минкультуры РФ и Фонд кино смогли поддержать в производстве больше фильмов. В свою очередь, мы ожидаем от киносетей большей активности в прокате именно отечественных картин", — подчеркнул Давыденко.