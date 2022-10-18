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В ГД поддержали показ зарубежного кино без согласия правообладателя - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/kino-1824822609.html
В ГД поддержали показ зарубежного кино без согласия правообладателя
В ГД поддержали показ зарубежного кино без согласия правообладателя - РИА Новости, 18.10.2022
В ГД поддержали показ зарубежного кино без согласия правообладателя
Разрешить в России показ западного кино без разрешения правообладателя - разумная инициатива, в условиях спецоперации мог бы действовать и механизм временной... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:41
2022-10-18T11:41
культура
олег морозов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разрешить в России показ западного кино без разрешения правообладателя - разумная инициатива, в условиях спецоперации мог бы действовать и механизм временной экспроприации интеллектуальной собственности, когда вознаграждение резервируется и передается правообладателю после отмены санкций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Ранее сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя."По-моему, разумная инициатива… В случае принятия законопроекта в первом чтении готов подготовить соответствующие поправки", - заявил политик.Кроме того, Морозов предположил, что "в условиях спецоперации в отношении недружественных стран может применяться правило временной экспроприации интеллектуальной собственности", в этом случае вознаграждение может резервироваться и перечисляться правообладателю после отмены санкций.
https://ria.ru/20221018/kino-1824801265.html
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олег морозов, россия, госдума рф
Культура, Олег Морозов, Россия, Госдума РФ
11:41 18.10.2022
 
В ГД поддержали показ зарубежного кино без согласия правообладателя

Депутат Морозов поддержал инициативу показа зарубежного кино без согласия правообладателя

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разрешить в России показ западного кино без разрешения правообладателя - разумная инициатива, в условиях спецоперации мог бы действовать и механизм временной экспроприации интеллектуальной собственности, когда вознаграждение резервируется и передается правообладателю после отмены санкций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Ранее сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя.
"По-моему, разумная инициатива… В случае принятия законопроекта в первом чтении готов подготовить соответствующие поправки", - заявил политик.
Кроме того, Морозов предположил, что "в условиях спецоперации в отношении недружественных стран может применяться правило временной экспроприации интеллектуальной собственности", в этом случае вознаграждение может резервироваться и перечисляться правообладателю после отмены санкций.
Кинозал - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:47Культура
В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя
 
КультураОлег МорозовРоссияГосдума РФ
 
 
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