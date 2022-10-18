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В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя - РИА Новости, 18.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221018/kino-1824801265.html
В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя
В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя - РИА Новости, 18.10.2022
В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя
Сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:47
2022-10-18T11:28
культура
кино и сериалы
россия
санкции в отношении россии
новости культуры
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя.Так, закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается дополнить нормой – "установление порядка исполнения резидентами перед иностранными правообладателями денежных обязательств, связанных с использованием отдельных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе случаев использования таких результатов.. без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, перечня результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.В пояснительной записке к проекту отмечается, что после начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они перестали выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Ключи для показа иностранных фильмов в кинотеатрах не доступны, из-за чего они не могут получить прокатное удостоверение.Сенаторы также отмечают, что поскольку "со стороны министерства культуры РФ не следует никаких мер поддержки кинотеатрам, и, более того, в настоящее время начали поступать судебные иски от Минкультуры в адрес кинотеатров по административному нарушению - показ фильма без прокатного удостоверения (ч. 1 ст. 14.58 КоАП), предлагается концепция законодательного регулирования функционирования кинотеатров в текущей ситуации".Предложенный механизм является временным и вводится в ответ на действия крупнейших студий из недружественных стран, которые безосновательно по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратили действие по бессрочным генеральным соглашениям/договорам с кинопрокатной отраслью.Парламентарии также уточняют, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках "параллельного импорта" невозможно, так как фильм не является "товаром".Проектом закона предлагается дополнить законодательство нормой, распространяющей специальные полномочия правительства РФ на временное ограничение отдельных положений ГК РФ о защите исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности.
https://ria.ru/20221005/pravo-1821592686.html
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кино и сериалы, россия, санкции в отношении россии, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Россия, Санкции в отношении России, Новости культуры
10:47 18.10.2022 (обновлено: 11:28 18.10.2022)
 
В СФ предложили показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя

В СФ предложили поправки, разрешающие показ импортных фильмов без согласия правообладателя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя.
Так, закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается дополнить нормой – "установление порядка исполнения резидентами перед иностранными правообладателями денежных обязательств, связанных с использованием отдельных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе случаев использования таких результатов.. без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, перечня результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности". Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
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Минкультуры: прокат фильмов без согласия правообладателей неправомерен
В пояснительной записке к проекту отмечается, что после начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они перестали выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Ключи для показа иностранных фильмов в кинотеатрах не доступны, из-за чего они не могут получить прокатное удостоверение.

"Ввиду отсутствия плана мероприятий Министерства культуры в части вопросов, связанных с прокатом, кинотеатры столкнулись с отсутствием материала для проката, а, следовательно, с отсутствием возможности осуществлять свою деятельность", - говорится в проекте.

Сенаторы также отмечают, что поскольку "со стороны министерства культуры РФ не следует никаких мер поддержки кинотеатрам, и, более того, в настоящее время начали поступать судебные иски от Минкультуры в адрес кинотеатров по административному нарушению - показ фильма без прокатного удостоверения (ч. 1 ст. 14.58 КоАП), предлагается концепция законодательного регулирования функционирования кинотеатров в текущей ситуации".
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Предложенный механизм является временным и вводится в ответ на действия крупнейших студий из недружественных стран, которые безосновательно по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратили действие по бессрочным генеральным соглашениям/договорам с кинопрокатной отраслью.
Парламентарии также уточняют, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках "параллельного импорта" невозможно, так как фильм не является "товаром".
Проектом закона предлагается дополнить законодательство нормой, распространяющей специальные полномочия правительства РФ на временное ограничение отдельных положений ГК РФ о защите исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности.
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