https://ria.ru/20221018/kherson-1824981508.html

Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась опасная обстановка

Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась опасная обстановка - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась опасная обстановка

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднён подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:46

2022-10-18T20:46

2022-10-18T20:46

специальная военная операция на украине

жкх

сергей суровикин

херсон

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднён подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил журналистам во вторник командующий Объединённой группировки войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин."Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - сказал Суровикин.По его словам, на данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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жкх, сергей суровикин, херсон