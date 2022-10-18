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В КГБ Белоруссии опровергли сообщения о бегстве сотрудника за границу

В КГБ Белоруссии опровергли сообщения о бегстве сотрудника за границу - РИА Новости, 18.10.2022

В КГБ Белоруссии опровергли сообщения о бегстве сотрудника за границу

Официальный представитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Андрей Ярош опроверг сообщения в интернет-ресурсах о якобы бегстве за границу... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:24

2022-10-18T19:24

2022-10-18T19:24

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Официальный представитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Андрей Ярош опроверг сообщения в интернет-ресурсах о якобы бегстве за границу действующего сотрудника ведомства и предположил, что речь может идти о бывшем военнослужащем, объявленном в розыск за мошенничество."Распространяемая отдельными интернет-ресурсами информация о бегстве военнослужащего КГБ за границу не соответствует действительности. Речь может идти о бывшем военнослужащем, уволенном 9 августа 2022 года по дискредитирующим обстоятельствам", приводит слова Яроша агентство Белта.Он отметил, что бывший военнослужащий в 2022 году совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан Белоруссии, в результате чего завладел денежными средствами на общую сумму свыше 30 тысяч долларов в эквиваленте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"."Желая уклониться от уголовного преследования, он незаконно убыл за пределы Республики Беларусь. В этой связи в установленном порядке объявлен в розыск", - добавил Ярош.

https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, кгб белоруссии