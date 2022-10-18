https://ria.ru/20221018/kandelaki-1824823086.html
Канделаки поблагодарила Канаду за введенные против нее санкции
Канделаки поблагодарила Канаду за введенные против нее санкции - РИА Новости, 18.10.2022
Канделаки поблагодарила Канаду за введенные против нее санкции
Российская журналистка Тина Канделаки в ответ на введенные против нее канадские санкции пообещала обязательно включиться в яркую политическую дискуссию и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:44
2022-10-18T11:44
2022-10-18T11:44
тина канделаки
канада
россия
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская журналистка Тина Канделаки в ответ на введенные против нее канадские санкции пообещала обязательно включиться в яркую политическую дискуссию и поблагодарила за санкции.Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрий Губерниев. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева. Также в список новых санкций попали политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов, автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и колумнист сайта РИА Новости Виктория Никифорова."Я даю честное слово, что я обязательно включусь в яркую политическую дискуссию: есть и что рассказать, и что показать, и кого отметить. Этим я буду активно заниматься не только в своём телеграме, но и всеми доступными мне способами, поэтому большое спасибо. Продолжаем работу, санкций много не бывает", - говорится в сообщении Канделаки, опубликованном в ее Telegram-канале. Она добавила, что в целом, не участвует в политической дискуссии, не приходит в политические передачи и не выступает с заявлениями, а родину поддерживает, как и любой нормальный гражданин."Но меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды, за что большое спасибо, потому что, например, при моем личном участии телеканал Матч ТВ стал одним из лучших телевизионных спортивных каналов в мире. Я искренне считаю, что многое из того, что мы делаем в жанре развлечений, должно носить характер soft power", - отметила журналистка."В целом, когда я смотрю на всё, что я сделала, исходя из тех санкций, которые мне назначают, есть некоторое несоответствие, потому что я ещё даже не начинала таковую активность, чтобы получать столь "важные вознаграждения", но большое спасибо за столь высокую политическую оценку значимости моей фигуры. И если это так, пожалуй, мне надо активнее включаться в политику, потому что западные партнёры, как я вижу, меня отдельно выделяют, замечают, награждают", - заключила Канделаки.
https://ria.ru/20221018/bezrukov-1824789609.html
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тина канделаки, канада, россия, общество, санкции в отношении россии
Тина Канделаки, Канада, Россия, Общество, Санкции в отношении России
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Российская журналистка Тина Канделаки в ответ на введенные против нее канадские санкции пообещала
обязательно включиться в яркую политическую дискуссию и поблагодарила за санкции.
Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрий Губерниев
. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова
, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти
" Михаила Леонтьева
. Также в список новых санкций попали политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов
, автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и колумнист сайта РИА Новости Виктория Никифорова.
"Я даю честное слово, что я обязательно включусь в яркую политическую дискуссию: есть и что рассказать, и что показать, и кого отметить. Этим я буду активно заниматься не только в своём телеграме, но и всеми доступными мне способами, поэтому большое спасибо. Продолжаем работу, санкций много не бывает", - говорится в сообщении Канделаки, опубликованном в ее Telegram-канале. Она добавила, что в целом, не участвует в политической дискуссии, не приходит в политические передачи и не выступает с заявлениями, а родину поддерживает, как и любой нормальный гражданин.
"Но меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды, за что большое спасибо, потому что, например, при моем личном участии телеканал Матч ТВ стал одним из лучших телевизионных спортивных каналов в мире. Я искренне считаю, что многое из того, что мы делаем в жанре развлечений, должно носить характер soft power", - отметила журналистка.
"В целом, когда я смотрю на всё, что я сделала, исходя из тех санкций, которые мне назначают, есть некоторое несоответствие, потому что я ещё даже не начинала таковую активность, чтобы получать столь "важные вознаграждения", но большое спасибо за столь высокую политическую оценку значимости моей фигуры. И если это так, пожалуй, мне надо активнее включаться в политику, потому что западные партнёры, как я вижу, меня отдельно выделяют, замечают, награждают", - заключила Канделаки.