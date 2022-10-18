https://ria.ru/20221018/kadry-1824828185.html

Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт

Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2022

Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт

Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:14

алексей гривач

швеция

россия

европа

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

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северный поток

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Первые кадры с "Северного потока" ранее во вторник опубликовала шведская газета Expressen. На видео видны значительные повреждения газопровода. Также видно, что на некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, а на других металл значительно деформирован. На морском дне вокруг трубы заметны следы очень сильного взрыва."По этим фото пока особо ничего не видно. А то, что в трубопроводах образовались большие дыры, и так было понятно по скорости падения давления и масштабам утечек метана", - прокомментировала кадры Гривач.Он подчеркнул, что главные вопросы расследования остаются без ответа: это тип взрывчатки, ее количество, способ закладки и активации. "И судя по тактике ведения расследования той же Швецией - максимальная закрытость и непрозрачность - они, возможно, так и останутся без ответов", - сказал эксперт."В то же время, какой бы не была пробоина, газопроводы можно починить, было бы взаимное желание заинтересованных сторон и оперативное сотрудничество", - заключил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".

https://ria.ru/20221018/potoki-1824807512.html

https://ria.ru/20221018/gaz-1824783779.html

https://ria.ru/20221015/gazoprovod-1824344550.html

швеция

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алексей гривач, швеция, россия, европа, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2