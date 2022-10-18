12:00 18.10.2022 (обновлено: 12:14 18.10.2022)
Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт
Эксперт Гривач: кадры "Северного потока" показывают мало, о силе урона было понятно сразу
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Первые кадры с "Северного потока" ранее во вторник опубликовала шведская газета Expressen. На видео видны значительные повреждения газопровода. Также видно, что на некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, а на других металл значительно деформирован. На морском дне вокруг трубы заметны следы очень сильного взрыва.
"По этим фото пока особо ничего не видно. А то, что в трубопроводах образовались большие дыры, и так было понятно по скорости падения давления и масштабам утечек метана", - прокомментировала кадры Гривач.
Он подчеркнул, что главные вопросы расследования остаются без ответа: это тип взрывчатки, ее количество, способ закладки и активации. "И судя по тактике ведения расследования той же Швецией - максимальная закрытость и непрозрачность - они, возможно, так и останутся без ответов", - сказал эксперт.
"В то же время, какой бы не была пробоина, газопроводы можно починить, было бы взаимное желание заинтересованных сторон и оперативное сотрудничество", - заключил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.
Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".