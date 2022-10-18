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Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2022
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Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт
Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2022
Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт
Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:00
2022-10-18T12:14
алексей гривач
швеция
россия
европа
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Первые кадры с "Северного потока" ранее во вторник опубликовала шведская газета Expressen. На видео видны значительные повреждения газопровода. Также видно, что на некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, а на других металл значительно деформирован. На морском дне вокруг трубы заметны следы очень сильного взрыва."По этим фото пока особо ничего не видно. А то, что в трубопроводах образовались большие дыры, и так было понятно по скорости падения давления и масштабам утечек метана", - прокомментировала кадры Гривач.Он подчеркнул, что главные вопросы расследования остаются без ответа: это тип взрывчатки, ее количество, способ закладки и активации. "И судя по тактике ведения расследования той же Швецией - максимальная закрытость и непрозрачность - они, возможно, так и останутся без ответов", - сказал эксперт."В то же время, какой бы не была пробоина, газопроводы можно починить, было бы взаимное желание заинтересованных сторон и оперативное сотрудничество", - заключил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".
https://ria.ru/20221018/potoki-1824807512.html
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алексей гривач, швеция, россия, европа, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Алексей Гривач, Швеция, Россия, Европа, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
12:00 18.10.2022 (обновлено: 12:14 18.10.2022)
 
Видео повреждений "Северного потока" не ответило на вопросы, заявил эксперт

Эксперт Гривач: кадры "Северного потока" показывают мало, о силе урона было понятно сразу

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первые кадры повреждений "Северного потока" пока дают мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Первые кадры с "Северного потока" ранее во вторник опубликовала шведская газета Expressen. На видео видны значительные повреждения газопровода. Также видно, что на некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, а на других металл значительно деформирован. На морском дне вокруг трубы заметны следы очень сильного взрыва.
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"По этим фото пока особо ничего не видно. А то, что в трубопроводах образовались большие дыры, и так было понятно по скорости падения давления и масштабам утечек метана", - прокомментировала кадры Гривач.
Он подчеркнул, что главные вопросы расследования остаются без ответа: это тип взрывчатки, ее количество, способ закладки и активации. "И судя по тактике ведения расследования той же Швецией - максимальная закрытость и непрозрачность - они, возможно, так и останутся без ответов", - сказал эксперт.
"В то же время, какой бы не была пробоина, газопроводы можно починить, было бы взаимное желание заинтересованных сторон и оперативное сотрудничество", - заключил он.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.
Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".
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Алексей ГривачШвецияРоссияЕвропаГазпромФонд национальной энергетической безопасностиГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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