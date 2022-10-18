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В Испании власти выкупят отели, чтобы их закрыть - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221018/ispaniya-1824557096.html
В Испании власти выкупят отели, чтобы их закрыть
В Испании власти выкупят отели, чтобы их закрыть - РИА Новости, 18.10.2022
В Испании власти выкупят отели, чтобы их закрыть
Власти Балеарских островов создают прецедент в мировой туриндустрии: они планируют выкупать гостиницы низкой категории и закрывать их, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T04:09
2022-10-18T04:12
туризм
туризм
новости - туризм
испания
балеарские острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
гостиницы
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Власти Балеарских островов создают прецедент в мировой туриндустрии: они планируют выкупать гостиницы низкой категории и закрывать их, сообщает АТОР.В 2022 году на 1,2 миллиона жителей архипелага приходилось 625 тысяч коек в местах размещения, и это один из самых больших в мире показателей. В итоге летом на острова приезжает слишком много отдыхающих. В этом году на Балеарах даже появился термин — "туризм массового уничтожения".Местные власти настроены решительно: они хотят уменьшить количество мест в самых дешевых отелях, которые выкупает в основном британская молодежь. От пьяных и антисоциальных выходок таких туристов страдает репутация курортов, отмечают чиновники.В этом регионе Испании был принят новый закон о туризме, который ограничивает создание новых развлекательных учреждений, а также предусматривает ликвидацию почти 40 тысяч мест размещения. Среди них — отели категории в одну и две звезды, ночные бары и закусочные. Их выкупят у владельцев. На эти цели в бюджет заложено десять миллионов евро. Затем чиновники решат, закрыть их или перепрофилировать с помощью инвесторов в места отдыха более высокого уровня.С помощью этой меры исполнительная власть намерена способствовать качественному обновлению туристического предложения в первую очередь на Ибице и Майорке.
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туризм, новости - туризм, испания, балеарские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Балеарские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы
04:09 18.10.2022 (обновлено: 04:12 18.10.2022)
 
В Испании власти выкупят отели, чтобы их закрыть

Власти Балеарских островов выкупят отели, бары и закусочные, чтобы их закрыть

© Depositphotos / amoklvОстров Ибица
Остров Ибица - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / amoklv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Власти Балеарских островов создают прецедент в мировой туриндустрии: они планируют выкупать гостиницы низкой категории и закрывать их, сообщает АТОР.
В 2022 году на 1,2 миллиона жителей архипелага приходилось 625 тысяч коек в местах размещения, и это один из самых больших в мире показателей. В итоге летом на острова приезжает слишком много отдыхающих. В этом году на Балеарах даже появился термин — "туризм массового уничтожения".
Местные власти настроены решительно: они хотят уменьшить количество мест в самых дешевых отелях, которые выкупает в основном британская молодежь. От пьяных и антисоциальных выходок таких туристов страдает репутация курортов, отмечают чиновники.
В этом регионе Испании был принят новый закон о туризме, который ограничивает создание новых развлекательных учреждений, а также предусматривает ликвидацию почти 40 тысяч мест размещения. Среди них — отели категории в одну и две звезды, ночные бары и закусочные. Их выкупят у владельцев. На эти цели в бюджет заложено десять миллионов евро. Затем чиновники решат, закрыть их или перепрофилировать с помощью инвесторов в места отдыха более высокого уровня.
С помощью этой меры исполнительная власть намерена способствовать качественному обновлению туристического предложения в первую очередь на Ибице и Майорке.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмИспанияБалеарские островаАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтелиГостиницы
 
 
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