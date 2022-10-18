https://ria.ru/20221018/isk-1824922272.html
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны - РИА Новости, 18.10.2022
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:05
2022-10-18T17:05
2022-10-18T17:05
москва
калининград
россия
объединенная судостроительная корпорация
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 17 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.Минобороны является одним из крупных заказчиков калининградского предприятия. Стороны нередко разрешают в суде споры, возникающие из государственных контрактов.ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.
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москва, калининград, россия, объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Калининград, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны
Калининградский завод "Янтарь" предъявил Минобороны иск на 4,6 миллиарда рублей