https://ria.ru/20221018/isk-1824922272.html

Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны

Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны - РИА Новости, 18.10.2022

Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:05

2022-10-18T17:05

2022-10-18T17:05

москва

калининград

россия

объединенная судостроительная корпорация

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 17 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.Минобороны является одним из крупных заказчиков калининградского предприятия. Стороны нередко разрешают в суде споры, возникающие из государственных контрактов.ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.

https://ria.ru/20221014/isk-1823933737.html

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москва

калининград

россия

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москва, калининград, россия, объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф)