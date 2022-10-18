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Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны - РИА Новости, 18.10.2022
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Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны - РИА Новости, 18.10.2022
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:05
2022-10-18T17:05
москва
калининград
россия
объединенная судостроительная корпорация
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 17 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.Минобороны является одним из крупных заказчиков калининградского предприятия. Стороны нередко разрешают в суде споры, возникающие из государственных контрактов.ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.
https://ria.ru/20221014/isk-1823933737.html
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москва, калининград, россия, объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Калининград, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:05 18.10.2022
 
Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны

Калининградский завод "Янтарь" предъявил Минобороны иск на 4,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 17 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.
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Минобороны является одним из крупных заказчиков калининградского предприятия. Стороны нередко разрешают в суде споры, возникающие из государственных контрактов.
ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.
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МоскваКалининградРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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