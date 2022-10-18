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Греция увеличила импорт российских товаров

Греция увеличила импорт российских товаров - РИА Новости, 18.10.2022

Греция увеличила импорт российских товаров

Импорт товаров из России в Грецию значительно вырос по сравнению с 2021 годом – с января по август 2022 года он вырос на 137,3% по сравнению с соответствующим... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:12

2022-10-18T15:12

2022-10-18T15:13

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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Импорт товаров из России в Грецию значительно вырос по сравнению с 2021 годом – с января по август 2022 года он вырос на 137,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, а в августе на 178,3%, сообщило греческое статистическое управление Elstat."В августе 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 1,207 миллиарда евро, увеличившись на 178,3% по сравнению с августом 2021 года, когда он составлял 433,7 миллиона евро", - говорится в сообщении.Большая часть импорта пришлась на газ, нефть и продукты их переработки – 1,12 миллиарда евро, на 57 миллионов евро Греция закупила необработанный алюминий.Стоимость греческого экспорта в Россию в августе 2022 года составила 8,1 миллиона евро, что на 44,2% меньше, чем в августе 2021 года, когда он составлял 14,6 миллиона евро. Сальдо торгового баланса Греции и России в августе 2022 года было отрицательным, дефицит составил 1,198 миллиарда евро.В период с января по август 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 5,727 миллиарда евро, увеличившись на 137,3% по сравнению с периодом с января по август 2021 года, когда он составил 2,413 миллиарда евро, сообщил Elstat.Статистическая служба отмечает, что общая стоимость импорта Греции из России за весь 2021 год составила 4,302 миллиарда евро.С начала года экспорт Греции в Россию сократился на 33,8% - до 78,0 миллиона евро с 117,8 миллиона евро в соответствующий период 2021 года, говорится в сообщении. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период с января по август 2022 года было отрицательным, дефицит составил 5,649 миллиарда евро.По данным Elstat, в 2021 году импортом товаров из России занимались 656 греческих предприятий, а экспортом в Россию – 639 греческих предприятий.Вместе с данными о двусторонней торговле с Россией Elstat публикует данные о торговле с Украиной. Согласно им, в период с января по август 2022 года Греция импортировал из Украины товаров на 101,0 миллиона евро, что на 16,2% меньше, чем в период с января по август 2021 года (120,5 миллиона евро). Стоимость экспорта Греции на Украину в период с января по август 2022 года составил 204,1 миллиона евро, увеличившись на 7,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (189,3 миллиона евро). Сальдо торгового баланса Греции-Украины в период январь-август 2022 года было положительным, профицит составил 103,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20221018/ugol-1824817684.html

https://ria.ru/20221014/spg-1824023281.html

https://ria.ru/20221014/import-1823887135.html

https://ria.ru/20221006/tyapkin-1821827205.html

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экономика, греция, россия, украина