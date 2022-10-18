https://ria.ru/20221018/il-1824833617.html

Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты

Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты - РИА Новости, 18.10.2022

Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты

Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:16

2022-10-18T12:16

2022-10-18T12:19

ил-112

технологии

россия

николай таликов

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года, сообщил во вторник РИА Новости зампредседателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ильюшин" Николай Таликов.Семнадцатого августа прошлого года в Подмосковье, в районе Никольского, разбился первый опытный образец Ил-112В. Предварительная причина - возгорание двигателя. Второй образец самолета не является летным и предназначен для частотных испытаний.Отвечая на вопрос, как идет создание третьего и четвертого образцов Ил-112В, которые должны продолжить полеты, Таликов отметил: "Практически никак. Так, заготовка пока. Заказчик не принял еще решение, работать или нет".При этом собеседник агентства уточнил, что об отказе ВКС РФ от данного проекта речи не идет, но для его продолжения необходимо установить точные причины крушения опытного образца. "Ждут решения вопросов по катастрофе, расследование продолжается", - пояснил он.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20210917/gruzopodemnost-1750432754.html

https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ил-112, технологии, россия, николай таликов, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина