https://ria.ru/20221018/il-1824833617.html
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты - РИА Новости, 18.10.2022
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты
Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:16
2022-10-18T12:16
2022-10-18T12:19
ил-112
технологии
россия
николай таликов
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года, сообщил во вторник РИА Новости зампредседателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ильюшин" Николай Таликов.Семнадцатого августа прошлого года в Подмосковье, в районе Никольского, разбился первый опытный образец Ил-112В. Предварительная причина - возгорание двигателя. Второй образец самолета не является летным и предназначен для частотных испытаний.Отвечая на вопрос, как идет создание третьего и четвертого образцов Ил-112В, которые должны продолжить полеты, Таликов отметил: "Практически никак. Так, заготовка пока. Заказчик не принял еще решение, работать или нет".При этом собеседник агентства уточнил, что об отказе ВКС РФ от данного проекта речи не идет, но для его продолжения необходимо установить точные причины крушения опытного образца. "Ждут решения вопросов по катастрофе, расследование продолжается", - пояснил он.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
https://ria.ru/20210917/gruzopodemnost-1750432754.html
https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ил-112, технологии, россия, николай таликов, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
Ил-112, Технологии, Россия, Николай Таликов, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина
12:16 18.10.2022 (обновлено: 12:19 18.10.2022)
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты
КБ Ильюшина назвало авиакатастрофу 2021 года причиной приостановки строительства Ил-112В