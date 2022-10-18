Рейтинг@Mail.ru
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/il-1824833617.html
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты - РИА Новости, 18.10.2022
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты
Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:16
2022-10-18T12:19
ил-112
технологии
россия
николай таликов
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750430291_63:0:3683:2036_1920x0_80_0_0_0dba9ca0c070f06f56c993c786b4ae33.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года, сообщил во вторник РИА Новости зампредседателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ильюшин" Николай Таликов.Семнадцатого августа прошлого года в Подмосковье, в районе Никольского, разбился первый опытный образец Ил-112В. Предварительная причина - возгорание двигателя. Второй образец самолета не является летным и предназначен для частотных испытаний.Отвечая на вопрос, как идет создание третьего и четвертого образцов Ил-112В, которые должны продолжить полеты, Таликов отметил: "Практически никак. Так, заготовка пока. Заказчик не принял еще решение, работать или нет".При этом собеседник агентства уточнил, что об отказе ВКС РФ от данного проекта речи не идет, но для его продолжения необходимо установить точные причины крушения опытного образца. "Ждут решения вопросов по катастрофе, расследование продолжается", - пояснил он.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
https://ria.ru/20210917/gruzopodemnost-1750432754.html
https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750430291_968:0:3683:2036_1920x0_80_0_0_1117b5fd6f66289c4cda8fa24ad08d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ил-112, технологии, россия, николай таликов, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
Ил-112, Технологии, Россия, Николай Таликов, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина
12:16 18.10.2022 (обновлено: 12:19 18.10.2022)
 
Разработчик Ил-112В рассказал, почему не строятся новые самолеты

КБ Ильюшина назвало авиакатастрофу 2021 года причиной приостановки строительства Ил-112В

© Пресс-служба ОАК / Перейти в медиабанкНовый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
© Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года, сообщил во вторник РИА Новости зампредседателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ильюшин" Николай Таликов.
Семнадцатого августа прошлого года в Подмосковье, в районе Никольского, разбился первый опытный образец Ил-112В. Предварительная причина - возгорание двигателя. Второй образец самолета не является летным и предназначен для частотных испытаний.
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 00:36Новое оружие России
Борисов рассказал о решении проблем самолета Ил-112В
Отвечая на вопрос, как идет создание третьего и четвертого образцов Ил-112В, которые должны продолжить полеты, Таликов отметил: "Практически никак. Так, заготовка пока. Заказчик не принял еще решение, работать или нет".
При этом собеседник агентства уточнил, что об отказе ВКС РФ от данного проекта речи не идет, но для его продолжения необходимо установить точные причины крушения опытного образца. "Ждут решения вопросов по катастрофе, расследование продолжается", - пояснил он.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
Сотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 11:33
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах
 
Ил-112ТехнологииРоссияНиколай ТаликовАвиационный комплекс имени С. В. Ильюшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала