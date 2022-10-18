https://ria.ru/20221018/idlib-1824993168.html

ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб

ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб - РИА Новости, 18.10.2022

ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб

ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T22:14

2022-10-18T22:14

2022-10-18T22:15

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войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Андрей Болдырев."17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят Тахшир аш-Шам"*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии", - сказал Андрей Болдырев на брифинге.Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра**. В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Болдырев.*Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220918/terroristy-1817732782.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, алеппо, войска воздушно-космической обороны