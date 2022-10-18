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ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб - РИА Новости, 18.10.2022
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ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб - РИА Новости, 18.10.2022
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб
ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:14
2022-10-18T22:15
в мире
россия
алеппо
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Андрей Болдырев."17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят Тахшир аш-Шам"*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии", - сказал Андрей Болдырев на брифинге.Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра**. В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Болдырев.*Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, алеппо, войска воздушно-космической обороны
В мире, Россия, Алеппо, Войска воздушно-космической обороны
22:14 18.10.2022 (обновлено: 22:15 18.10.2022)
 
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб

ВКС России уничтожили три Д-30, три С-60 и склад с боеприпасами в провинции Идлиб

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Андрей Болдырев.
"17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят Тахшир аш-Шам"*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии", - сказал Андрей Болдырев на брифинге.
Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра**. В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.
В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Болдырев.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Боевик террористической группировки в Идлибе - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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