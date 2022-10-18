https://ria.ru/20221018/idlib-1824993168.html
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб - РИА Новости, 18.10.2022
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб
ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:14
2022-10-18T22:14
2022-10-18T22:15
в мире
россия
алеппо
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821236440_521:395:2812:1684_1920x0_80_0_0_b5f6c9199ccc309a017c62257fc18d7a.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Андрей Болдырев."17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят Тахшир аш-Шам"*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии", - сказал Андрей Болдырев на брифинге.Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра**. В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Болдырев.*Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220918/terroristy-1817732782.html
россия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821236440_447:347:2715:2048_1920x0_80_0_0_345b8bd4a00b795decb2efed6415ffa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, алеппо, войска воздушно-космической обороны
В мире, Россия, Алеппо, Войска воздушно-космической обороны
22:14 18.10.2022 (обновлено: 22:15 18.10.2022)
ВКС России уничтожили склад с боеприпасами в провинции Идлиб
ВКС России уничтожили три Д-30, три С-60 и склад с боеприпасами в провинции Идлиб
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в провинции Идлиб три арторудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до 10 боевиков, причастных к обстрелу позиций армии САР, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Андрей Болдырев.
"17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят Тахшир аш-Шам"*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии", - сказал Андрей Болдырев на брифинге.
Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра**. В провинции Алеппо
зафиксирован один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия
– один обстрел.
В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения, сообщает Болдырев.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.