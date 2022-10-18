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В Грузии высказались против пересмотра визового режима для россиян - РИА Новости, 18.10.2022
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В Грузии высказались против пересмотра визового режима для россиян
В Грузии высказались против пересмотра визового режима для россиян - РИА Новости, 18.10.2022
В Грузии высказались против пересмотра визового режима для россиян
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что на данный момент нет необходимости рассмотрения вопроса введения визового режима для граждан России. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:37
2022-10-18T13:13
в мире
саломе зурабишвили
грузия
россия
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что на данный момент нет необходимости рассмотрения вопроса введения визового режима для граждан России.Накануне в ходе официального визита в Кишинев президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с РФ на фоне большого числа прибывших в страну россиян."Существующие сегодня механизмы контроля полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, следовательно, на данном этапе лично я не вижу в этом необходимости… если наступит такой момент, когда существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить тот стандарт, который нужен в стране в плане безопасности, то об этом вопросе можно будет говорить", – заявил министр журналистам.Решение в связи с визовыми режимами со странами принимает правительство страны. Ранее с требованием введения визового режима для граждан России неоднократно выступали представители оппозиционных партий и разных неправительственных организаций. При этом члены правящей команды "Грузинская мечта" исключали пересмотр данного правила отметив, что на границах и так ведется строгий контроль.
https://ria.ru/20220928/lukashenko-1820168710.html
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в мире, саломе зурабишвили, грузия, россия
В мире, Саломе Зурабишвили, Грузия, Россия
12:37 18.10.2022 (обновлено: 13:13 18.10.2022)
 
В Грузии высказались против пересмотра визового режима для россиян

Глава Минфина Грузии Хуцишвили не видит нужды пересматривать визовый режим для россиян

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Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает, что на данный момент нет необходимости рассмотрения вопроса введения визового режима для граждан России.
Накануне в ходе официального визита в Кишинев президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с РФ на фоне большого числа прибывших в страну россиян.
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"Существующие сегодня механизмы контроля полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, следовательно, на данном этапе лично я не вижу в этом необходимости… если наступит такой момент, когда существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить тот стандарт, который нужен в стране в плане безопасности, то об этом вопросе можно будет говорить", – заявил министр журналистам.
Решение в связи с визовыми режимами со странами принимает правительство страны. Ранее с требованием введения визового режима для граждан России неоднократно выступали представители оппозиционных партий и разных неправительственных организаций. При этом члены правящей команды "Грузинская мечта" исключали пересмотр данного правила отметив, что на границах и так ведется строгий контроль.
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