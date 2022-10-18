https://ria.ru/20221018/gripp-1824830843.html
Эксперт заявил о необходимости подготовиться к приходу гриппа H3N2
Эксперт заявил о необходимости подготовиться к приходу гриппа H3N2 - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт заявил о необходимости подготовиться к приходу гриппа H3N2
Грипп H3N2 приходит в Россию не в первый раз, абсолютное большинство вакцин, разрешённых к применению в стране, эффективно защищают от него, заявил руководитель РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:10
2022-10-18T12:10
2022-10-18T12:11
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Грипп H3N2 приходит в Россию не в первый раз, абсолютное большинство вакцин, разрешённых к применению в стране, эффективно защищают от него, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2 выявлен в России, в целом ситуация по всем инфекциям в стране остаётся достаточно стабильной."Грипп А/Н3N2 хорошо известен и приходит в Россию не в первый раз. От обычных сезонных вариантов гриппа он отличается тем, что болезнь протекает достаточно интенсивно. Часто – с высокой температурой. Выражены симптомы общей интоксикации – ломота в теле, болезненность",- сказал Семенов журналистам.Он уточнил, что сейчас разные варианты гриппа "кружат" вокруг России, и рано или поздно окажутся внутри страны. А пока есть время, чтобы подготовиться к их приходу и сделать прививку."Что касается специфической профилактики, то абсолютное большинство вакцин, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, вполне эффективно защищают от гриппа Н3N2. И даже если происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, то грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда",- отметил Семенов.По его словам, в первую очередь рекомендуется вакцинироваться пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп
12:10 18.10.2022 (обновлено: 12:11 18.10.2022)
Эксперт заявил о необходимости подготовиться к приходу гриппа H3N2
Эксперт Семенов: необходимо подготовиться к приходу гриппа H3N2 и сделать прививку
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Грипп H3N2 приходит в Россию не в первый раз, абсолютное большинство вакцин, разрешённых к применению в стране, эффективно защищают от него, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщила, что первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2 выявлен в России, в целом ситуация по всем инфекциям в стране остаётся достаточно стабильной.
"Грипп А/Н3N2 хорошо известен и приходит в Россию не в первый раз. От обычных сезонных вариантов гриппа он отличается тем, что болезнь протекает достаточно интенсивно. Часто – с высокой температурой. Выражены симптомы общей интоксикации – ломота в теле, болезненность",- сказал Семенов журналистам.
Он уточнил, что сейчас разные варианты гриппа "кружат" вокруг России, и рано или поздно окажутся внутри страны. А пока есть время, чтобы подготовиться к их приходу и сделать прививку.
"Что касается специфической профилактики, то абсолютное большинство вакцин, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, вполне эффективно защищают от гриппа Н3N2. И даже если происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, то грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда",- отметил Семенов.
По его словам, в первую очередь рекомендуется вакцинироваться пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.