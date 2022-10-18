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Госдума приняла закон о передаче бизнеса мобилизованных доверенным лицам - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/gosduma-1824912577.html
Госдума приняла закон о передаче бизнеса мобилизованных доверенным лицам
Госдума приняла закон о передаче бизнеса мобилизованных доверенным лицам - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума приняла закон о передаче бизнеса мобилизованных доверенным лицам
Закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:35
2022-10-18T18:23
андрей картаполов
андрей турчак
россия
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении."Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной", - прокомментировал РИА Новости принятие проекта председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.Как отметил ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями, из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, отметил он.Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что депутатам надо сделать все, чтобы поддержать мобилизованных. "Защищая безопасность нашей страны, они должны быть уверены – их семьи не бросят, а бизнес сможет продолжить свою работу", - подчеркнул Володин. Если предпринимателям не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет заблокирована, отметил он. "Сегодня примерно 35% (797 тысяч) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18-60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа", - сказал Володин.
https://ria.ru/20221018/vuz-1824819231.html
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андрей картаполов, андрей турчак, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, общество, бизнес, экономика
Андрей Картаполов, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине, Бизнес, Экономика
16:35 18.10.2022 (обновлено: 18:23 18.10.2022)
 
Госдума приняла закон о передаче бизнеса мобилизованных доверенным лицам

Госдума приняла закон о праве мобилизованных передавать бизнес доверенным лицам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
"Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной", - прокомментировал РИА Новости принятие проекта председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:32
Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.
Как отметил ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями, из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.
Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, отметил он.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:32
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.
Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что депутатам надо сделать все, чтобы поддержать мобилизованных. "Защищая безопасность нашей страны, они должны быть уверены – их семьи не бросят, а бизнес сможет продолжить свою работу", - подчеркнул Володин. Если предпринимателям не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет заблокирована, отметил он. "Сегодня примерно 35% (797 тысяч) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18-60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа", - сказал Володин.
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КартаполовАндрей ТурчакРоссияГосдума РФЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоБизнесЭкономика
 
 
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