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В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД - РИА Новости, 18.10.2022
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В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД
В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД - РИА Новости, 18.10.2022
В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Думу проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:50
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Думу проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационных характером нормы в отношении сотрудников ряда ведомств, документ доступен в электронной думской базе."В ходе реализации данной идеи, не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах.Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
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россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
15:50 18.10.2022 (обновлено: 15:51 18.10.2022)
 
В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД

В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления сотрудников МВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Думу проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационных характером нормы в отношении сотрудников ряда ведомств, документ доступен в электронной думской базе.
"В ходе реализации данной идеи, не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах.
Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
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