https://ria.ru/20221018/gosduma-1824897582.html

В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД

В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД - РИА Новости, 18.10.2022

В ГД хотят исключить из отягчающих обстоятельств преступления служащих МВД

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Думу проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:50

2022-10-18T15:50

2022-10-18T15:51

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Думу проект об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационных характером нормы в отношении сотрудников ряда ведомств, документ доступен в электронной думской базе."В ходе реализации данной идеи, не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах.Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".

https://ria.ru/20221018/proekt-1824875893.html

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россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество