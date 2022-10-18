Рейтинг@Mail.ru
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/gosduma-1824855409.html
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат - РИА Новости, 18.10.2022
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат
Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:34
2022-10-18T14:07
политика
госдума рф
россия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783114012_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_aca13fc396f623acc0afa2ab89982ace.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости источник в ГД.Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, также сообщил источник."Дума остаётся открытой. Все аккредитованные в ГД журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", - сказал он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777693486_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_b58882df6de8ff1997a9a41ed6a83c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия, Специальная военная операция на Украине
13:34 18.10.2022 (обновлено: 14:07 18.10.2022)
 
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат

Трансляции в реальном режиме времени из Госдумы ограничат из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкГосдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Госдума РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости источник в ГД.
"Прежде всего (это необходимо), потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации", - сообщил собеседник агентства.
Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, также сообщил источник.
"Дума остаётся открытой. Все аккредитованные в ГД журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 октября, 14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала