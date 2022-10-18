https://ria.ru/20221018/gosduma-1824855409.html
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат - РИА Новости, 18.10.2022
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат
Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:34
2022-10-18T13:34
2022-10-18T14:07
политика
госдума рф
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости источник в ГД.Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, также сообщил источник."Дума остаётся открытой. Все аккредитованные в ГД журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия, Специальная военная операция на Украине
13:34 18.10.2022 (обновлено: 14:07 18.10.2022)
Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат
Трансляции в реальном режиме времени из Госдумы ограничат из-за спецоперации на Украине
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости источник в ГД.
"Прежде всего (это необходимо), потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации", - сообщил собеседник агентства.
Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, также сообщил источник.
"Дума остаётся открытой. Все аккредитованные в ГД журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", - сказал он.