https://ria.ru/20221018/gosduma-1824855409.html

Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат

Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат - РИА Новости, 18.10.2022

Источник: трансляции из Госдумы в реальном режиме времени ограничат

Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:34

2022-10-18T13:34

2022-10-18T14:07

политика

госдума рф

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, это связано с законодательным обеспечением СВО, сообщил РИА Новости источник в ГД.Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляций в реальном режиме времени, также сообщил источник."Дума остаётся открытой. Все аккредитованные в ГД журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", - сказал он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, россия