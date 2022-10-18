https://ria.ru/20221018/germaniya-1824910478.html

Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц

Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц - РИА Новости, 18.10.2022

Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц

Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:29

2022-10-18T16:29

2022-10-18T16:35

в мире

олаф шольц

роберт хабек

германия

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов страны."Всё будет так, как мы решили, – выход из атомной энергетики. 15 апреля с атомными электростанциями всё кончено. И поэтому не будет и новых топливных элементов", - заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте кабмина.В понедельник Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.Ранее сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя споры вокруг немецких АЭС, назвал происходящее в правительстве страны "бардаком". Он призвал Хабека, Линднера и канцлера Олафа Шольца прояснить ситуацию вокруг АЭС по существу. Политик также добавил, что уже в ближайшие дни необходимо принять решение в бундестаге.Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером несколько месяцев велся спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывался о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывал к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.

https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

https://ria.ru/20220727/aes-1805329002.html

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в мире, олаф шольц, роберт хабек, германия