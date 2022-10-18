Рейтинг@Mail.ru
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/germaniya-1824910478.html
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц - РИА Новости, 18.10.2022
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц
Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:29
2022-10-18T16:35
в мире
олаф шольц
роберт хабек
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678659_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec14797cf896650110dacf4edf0ebed2.jpg
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов страны."Всё будет так, как мы решили, – выход из атомной энергетики. 15 апреля с атомными электростанциями всё кончено. И поэтому не будет и новых топливных элементов", - заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте кабмина.В понедельник Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.Ранее сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя споры вокруг немецких АЭС, назвал происходящее в правительстве страны "бардаком". Он призвал Хабека, Линднера и канцлера Олафа Шольца прояснить ситуацию вокруг АЭС по существу. Политик также добавил, что уже в ближайшие дни необходимо принять решение в бундестаге.Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером несколько месяцев велся спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывался о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывал к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.
https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html
https://ria.ru/20220727/aes-1805329002.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678659_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_39c4e3ae35d5d5f1b031ffa7e5277291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, роберт хабек, германия
В мире, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Германия
16:29 18.10.2022 (обновлено: 16:35 18.10.2022)
 
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: АЭС отключат окончательно, страна выйдет из атомной энергетики

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов страны.
"Всё будет так, как мы решили, – выход из атомной энергетики. 15 апреля с атомными электростанциями всё кончено. И поэтому не будет и новых топливных элементов", - заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте кабмина.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 10:36
"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу
В понедельник Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
Ранее сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя споры вокруг немецких АЭС, назвал происходящее в правительстве страны "бардаком". Он призвал Хабека, Линднера и канцлера Олафа Шольца прояснить ситуацию вокруг АЭС по существу. Политик также добавил, что уже в ближайшие дни необходимо принять решение в бундестаге.
Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером несколько месяцев велся спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывался о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывал к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.
АЭС Графенрайнфельд в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:14
В Германии допустили продление эксплуатации АЭС в стране
 
В миреОлаф ШольцРоберт ХабекГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала