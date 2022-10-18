16:29 18.10.2022 (обновлено: 16:35 18.10.2022)
Работу АЭС в Германии не будут продлевать, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц: АЭС отключат окончательно, страна выйдет из атомной энергетики
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Германские АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов страны.
"Всё будет так, как мы решили, – выход из атомной энергетики. 15 апреля с атомными электростанциями всё кончено. И поэтому не будет и новых топливных элементов", - заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте кабмина.
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В понедельник Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
Ранее сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя споры вокруг немецких АЭС, назвал происходящее в правительстве страны "бардаком". Он призвал Хабека, Линднера и канцлера Олафа Шольца прояснить ситуацию вокруг АЭС по существу. Политик также добавил, что уже в ближайшие дни необходимо принять решение в бундестаге.
Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером несколько месяцев велся спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывался о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывал к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.
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