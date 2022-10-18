https://ria.ru/20221018/gaz-1824971658.html

ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки

ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки - РИА Новости, 18.10.2022

ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки

Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:35

2022-10-18T19:35

2022-10-18T19:39

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них - введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824954954.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, природный газ, европа, в мире