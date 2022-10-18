https://ria.ru/20221018/gaz-1824971658.html
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки
Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:35
2022-10-18T19:35
2022-10-18T19:39
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природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них - введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.
https://ria.ru/20221018/gaz-1824954954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, природный газ, европа, в мире
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Природный газ, Европа, В мире
19:35 18.10.2022 (обновлено: 19:39 18.10.2022)
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки
ЕК исключила импорт трубопроводного газа из России через механизм совместных закупок