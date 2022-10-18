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ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки - РИА Новости, 18.10.2022
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ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки
Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:35
2022-10-18T19:39
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
природный газ
европа
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них - введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, природный газ, европа, в мире
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Природный газ, Европа, В мире
19:35 18.10.2022 (обновлено: 19:39 18.10.2022)
 
ЕК запретила импорт трубопроводного газа из России через совместные закупки

ЕК исключила импорт трубопроводного газа из России через механизм совместных закупок

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).
"Возможность использования механизма совместных закупок для импорта российского трубопроводного газа однозначно исключена", - говорится в нем.
Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них - введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.
ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:41
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
 
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