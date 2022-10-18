https://ria.ru/20221018/gaz-1824954954.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.10.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе падают уже на 16 процентов и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:41

2022-10-18T18:41

2022-10-18T20:08

экономика

европа

группа газ

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе падают уже на 16 процентов и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов фьючерсные контракты по индексу TTF подешевели почти на 5,7 процента, до отметки почти в 1223 доллара. Динамика приводится от расчетной стоимости понедельника, предыдущего торгового дня, - 1296,8 доллара за тысячу кубометров. На 18.25 мск стоимость фьючерсов составляла 1090,4 доллара (-15,9 процента).Опрошенные РИА Новости аналитики связали снижение цен на газ в Европе с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ. Но остается возможность нового всплеска цен, заявили собеседники агентства. При этом котировки в несколько раз превышают показатели прошлого года.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в прошлом мечяце, по подсчетам агентства на основе данных ICE, опустилась до 2093 долларов за тысячу кубов (–14,6 процента в месячном выражении), а в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7 процента). Это рекордный показатель за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но еще в начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт энергоресурсов из России четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221018/krizis-1824936602.html

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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии