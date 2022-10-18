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Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.10.2022
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Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.10.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе падают уже на 16 процентов и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:41
2022-10-18T20:08
экономика
европа
группа газ
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе падают уже на 16 процентов и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов фьючерсные контракты по индексу TTF подешевели почти на 5,7 процента, до отметки почти в 1223 доллара. Динамика приводится от расчетной стоимости понедельника, предыдущего торгового дня, - 1296,8 доллара за тысячу кубометров. На 18.25 мск стоимость фьючерсов составляла 1090,4 доллара (-15,9 процента).Опрошенные РИА Новости аналитики связали снижение цен на газ в Европе с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ. Но остается возможность нового всплеска цен, заявили собеседники агентства. При этом котировки в несколько раз превышают показатели прошлого года.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в прошлом мечяце, по подсчетам агентства на основе данных ICE, опустилась до 2093 долларов за тысячу кубов (–14,6 процента в месячном выражении), а в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7 процента). Это рекордный показатель за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но еще в начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт энергоресурсов из России четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
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экономика, европа, группа газ, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Санкции в отношении России
18:41 18.10.2022 (обновлено: 20:08 18.10.2022)
 
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе падают уже на 16 процентов и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов фьючерсные контракты по индексу TTF подешевели почти на 5,7 процента, до отметки почти в 1223 доллара. Динамика приводится от расчетной стоимости понедельника, предыдущего торгового дня, - 1296,8 доллара за тысячу кубометров. На 18.25 мск стоимость фьючерсов составляла 1090,4 доллара (-15,9 процента).
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Вчера, 17:38
Министр энергетики Катара рассказал о топливном кризисе в Европе
Опрошенные РИА Новости аналитики связали снижение цен на газ в Европе с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ. Но остается возможность нового всплеска цен, заявили собеседники агентства. При этом котировки в несколько раз превышают показатели прошлого года.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в прошлом мечяце, по подсчетам агентства на основе данных ICE, опустилась до 2093 долларов за тысячу кубов (–14,6 процента в месячном выражении), а в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7 процента). Это рекордный показатель за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Но еще в начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт энергоресурсов из России четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
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ЭкономикаЕвропаГруппа ГАЗЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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