https://ria.ru/20221018/gaz-1824866803.html
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа - РИА Новости, 18.10.2022
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа
Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:03
2022-10-18T14:03
2022-10-18T14:55
происшествия
сарапульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о хлопке газа в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка поступило в 11.00 (10.00 мск).На место аварии прибыли бойцы пожарных частей №13 и 23, медики, аварийная бригада АО "Газпром-Газораспределение Ижевск в г. Сарапуле". Также на осмотр выехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района, информируют спасатели."По предварительным данным, проводились работы по первичному запуску газа. Пострадали три человека, их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент выясняется причина произошедшего", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.Спасатели добавили, что разрушений конструкций дома нет. "Пострадало только остекление в котельной", - говорится в комментарии МЧС по Удмуртии.
https://ria.ru/20221011/ugar-1823193028.html
https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html
сарапульский район
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происшествия, сарапульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия), россия
Происшествия, Сарапульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
14:03 18.10.2022 (обновлено: 14:55 18.10.2022)
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа
В Сарапульском районе Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме