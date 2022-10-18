https://ria.ru/20221018/gaz-1824866803.html

В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа

В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа - РИА Новости, 18.10.2022

В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа

Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:03

2022-10-18T14:03

2022-10-18T14:55

происшествия

сарапульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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УФА, 18 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о хлопке газа в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка поступило в 11.00 (10.00 мск).На место аварии прибыли бойцы пожарных частей №13 и 23, медики, аварийная бригада АО "Газпром-Газораспределение Ижевск в г. Сарапуле". Также на осмотр выехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района, информируют спасатели."По предварительным данным, проводились работы по первичному запуску газа. Пострадали три человека, их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент выясняется причина произошедшего", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.Спасатели добавили, что разрушений конструкций дома нет. "Пострадало только остекление в котельной", - говорится в комментарии МЧС по Удмуртии.

https://ria.ru/20221011/ugar-1823193028.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html

сарапульский район

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, сарапульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия), россия