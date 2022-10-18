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В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа - РИА Новости, 18.10.2022
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В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа - РИА Новости, 18.10.2022
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа
Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:03
2022-10-18T14:55
происшествия
сарапульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о хлопке газа в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка поступило в 11.00 (10.00 мск).На место аварии прибыли бойцы пожарных частей №13 и 23, медики, аварийная бригада АО "Газпром-Газораспределение Ижевск в г. Сарапуле". Также на осмотр выехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района, информируют спасатели."По предварительным данным, проводились работы по первичному запуску газа. Пострадали три человека, их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент выясняется причина произошедшего", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.Спасатели добавили, что разрушений конструкций дома нет. "Пострадало только остекление в котельной", - говорится в комментарии МЧС по Удмуртии.
https://ria.ru/20221011/ugar-1823193028.html
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сарапульский район
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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происшествия, сарапульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия), россия
Происшествия, Сарапульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
14:03 18.10.2022 (обновлено: 14:55 18.10.2022)
 
В Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа

В Сарапульском районе Удмуртии три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 18 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа в одноэтажном доме в Сарапульском районе Удмуртии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о хлопке газа в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка поступило в 11.00 (10.00 мск).
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На место аварии прибыли бойцы пожарных частей №13 и 23, медики, аварийная бригада АО "Газпром-Газораспределение Ижевск в г. Сарапуле". Также на осмотр выехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района, информируют спасатели.
"По предварительным данным, проводились работы по первичному запуску газа. Пострадали три человека, их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент выясняется причина произошедшего", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Спасатели добавили, что разрушений конструкций дома нет. "Пострадало только остекление в котельной", - говорится в комментарии МЧС по Удмуртии.
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ПроисшествияСарапульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
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