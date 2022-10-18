https://ria.ru/20221018/gaz-1824821932.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.10.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе падают почти на 10%, опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:38

2022-10-18T11:38

2022-10-18T11:44

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе падают почти на 10%, опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги вторника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 5,7%, до отметки почти в 1223 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены понедельника, предыдущего торгового дня, - 1296,8 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 11.27 мск стоимость фьючерсов составляла 1180,6 долларов за тысячу кубометров (-9%).Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824818283.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, европа, в мире, цены