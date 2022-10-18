11:30 18.10.2022 (обновлено: 12:16 18.10.2022)
Евросоюз воздержится от введения потолка цен на газ, пишут СМИ
Bloomberg узнал о планах ЕС не вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Евросоюз отказался от немедленного установления потолка цен на газ из-за политических разногласий, следует из документа, попавшего в распоряжение агентства Блумберг.
Так, сегодня Еврокомиссия должна согласовать новые предложения по энергетике, которые позволили бы избегать резких скачков цен и использовать совместную покупательную способность ЕС как рычаг на переговорах с мировыми поставщиками газа.
"Евросоюз представляет новый экстренный пакет для решения энергетического кризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между государствами-членами. Но блок воздержится от немедленного введения ограничения на цены на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок", — пишет Блумберг.
Кроме того, Еврокомиссия хочет запустить новый индекс цен на сжиженный природный газ. Это поможет "лучше отражать энергетическую реальность региона после прекращения поставок трубопроводного газа из России".
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. В начале октября вступил в силу восьмой пакет санкций ЕС, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти. Однако введение потолка цен на газ пока не находит понимания у всех членов союза — например, Венгрия заявляла, что не поддержит предложения, которые поставят под угрозу безопасность поставок энергоресурсов.
Президент Владимир Путин, комментируя идею о потолке цен, отмечал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны ЕС будет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.
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