https://ria.ru/20221018/gaz-1824811236.html
Цены на газ в Европе снижаются почти до $1200 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе снижаются почти до $1200 за тысячу кубометров - РИА Новости, 18.10.2022
Цены на газ в Европе снижаются почти до $1200 за тысячу кубометров
Биржевые торги в Европе открылись снижением цены на газ почти на 6% — стоимость топлива опустилась до уровня примерно в 1 220 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:09
2022-10-18T11:09
2022-10-18T11:09
экономика
санкции в отношении россии
европа
природный газ
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Биржевые торги в Европе открылись снижением цены на газ почти на 6% — стоимость топлива опустилась до уровня примерно в 1 220 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В частности, фьючерсные контракты по индексу TTF начали день с падения цен почти на 5,7%, до отметки почти в 1 223 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, — 1 296,8 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что снижение цен на газ в Европе вызвано стабилизацией ситуации на рынке из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента все еще рискуют столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, хотя они и тогда находились на рекордном уровне.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (—14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.При этом еще в начале марта из-за угрозы запрета на импорт российских энергоресурсов котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара зафиксировали 7 марта.
https://ria.ru/20221017/gaz-1824750796.html
https://ria.ru/20221017/gaz-1824701714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, европа, природный газ
Экономика, Санкции в отношении России, Европа, Природный газ
Цены на газ в Европе снижаются почти до $1200 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе теряют 6% и снижаются почти до $1200 за тысячу кубометров
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Биржевые торги в Европе открылись снижением цены на газ почти на 6% — стоимость топлива опустилась до уровня примерно в 1 220 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В частности, фьючерсные контракты по индексу TTF начали день с падения цен почти на 5,7%, до отметки почти в 1 223 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, — 1 296,8 доллара за тысячу кубометров.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что снижение цен на газ в Европе вызвано стабилизацией ситуации на рынке из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента все еще рискуют столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, хотя они и тогда находились на рекордном уровне.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (—14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
При этом еще в начале марта из-за угрозы запрета на импорт российских энергоресурсов котировки четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара зафиксировали 7 марта.