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Биография Франко Гатти

Биография Франко Гатти - РИА Новости, 18.10.2022

Биография Франко Гатти

Певец, экс-участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти (Franco Gatti) родился 4 октября 1942 года в Генуе (область Лигурия, Италия). РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:07

2022-10-18T14:07

2022-10-18T14:07

справки

франко гатти

италия

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Певец, экс-участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти (Franco Gatti) родился 4 октября 1942 года в Генуе (область Лигурия, Италия). Пел в лигурийской музыкальной группе Jets. После распада группы вместе с Анджело Сотжу, Анжелой Брамбати и Мариной Оккиеной создали квартет Fama Medium. Коллектив выступал в клубах на генуэзской набережной. В 1967 году после прослушивания в Милане их первым продюсером стал Франко Калифано, который изменил название группы на Ricchi e Poveri.Группа дебютировала в 1968 году на фестивале Cantagiro с песней L’Ultimo Amore ("Последняя любовь"), итальянской кавер-версией на песню Everlasting Love американской группы Love Affair.В 1970 году Ricchi e Poveri впервые приняла участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней La prima cosa bella ("Первая прекрасная вещь") и заняла второе место. В этом же году они выступили на фестивале Festivalbar с песней In questa città ("В этом городе"), где заняли четвертое место.В 1971 году Ricchi e Poveri вновь стали вторыми на фестивале Сан-Ремо с песней Che sarà ("Что будет"), которую музыканты исполнили совместно с Хосе Фелисиано.В 1972 и 1973 годах музыканты вновь участвовали в фестивале Сан-Ремо с песнями Un diadema Di Ciliege ("Вишневая диадема") и Dolce frutto ("Сладкий фрукт"), заняли четвертые места. В 1976 году коллектив вновь принял участие на фестивале в Сан-Ремо с песней Due Storie Dei Musicanti ("Две истории музыкантов").В 1978 году Ricchi e Poveri представляли Италию на конкурсе "Евровидение" с песней Дарио Фарины Questo amore ("Это любовь"), где заняли 12-е место.В 1981 году Марина Оккиена покинула группу. Однако Ricchi e Poveri вновь участвовали в фестивале Сан-Ремо с песней Sarà perché ti amo ("Это будет потому, что я люблю тебя"), которая оставалась на вершине итальянского рейтинга в течение восьми месяцев, достигнув пятого места по итогам года.Песня также достигла вершины хит-парадов в Бельгии, Франции, Австрии, Германии и Испании. По итогам года суммарный объем продаж сингла составил семь миллионов копий.В 1985 году Ricchi e Poveri победила на фестивале в Сан-Ремо с песней Se m’innamoro ("Если я влюблюсь"). В последующем группа участвовала в фестивалях в 1987 года с Canzone d’amor ("Песня о любви"), написанной Тото Кутуньо, в 1988 году с песней Умберто Бальзамо Nascera Gesù ("Родится Иисус") и в 1989 году с песней Chi Voglio Sei Tu ("Тот, кто мне нужен – это ты"). В 1992 году Ricchi e Poveri исполнили на фестивале в Сан-Ремо песню Тото Кутуньо Così lontani ("Так далеки").Группа завоевала популярность и на международной арене. В 1983 году Ricchi e Poveri стала почетным гостем на Международном песенном фестивале в Чили, в 1984 году – на песенном фестивале в Испании. В 1986 году группа впервые приехала с гастролями в СССР: 44 концерта с аншлагами посетили 780 тысяч зрителей.С 1990-х годов группа много гастролирует в Италии и за границей, активно выступает на телевидении. За время творческой деятельности Ricchi e Poveri выпустила около 20 альбомов. После гибели сына в 2013 году Франко Гатти приостановил свою музыкальную карьеру в Ricchi e Poveri и посвятил себя семье. В 2020 году он вновь присоединился к группе для участия в качестве гостя на 70-м фестивале в Сан-Ремо. В том же году Ricchi e Poveri выпустили двойной альбом ReuniON.Франко Гатти снялся в качестве актера в короткометражном фильме "Последнее воскресенье" (Le Dernier Dimanche, 2012), в нескольких лентах он исполнил роль камео.18 октября 2022 года стало известно, что Франко Гатти скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франко гатти, италия