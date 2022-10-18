https://ria.ru/20221018/galyaviev-1824842176.html

Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда

Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда - РИА Новости, 18.10.2022

Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда

Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, поступило в Верховный суд Татарстана, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:46

2022-10-18T12:46

2022-10-18T13:30

происшествия

ильназ галявиев

казань

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, поступило в Верховный суд Татарстана, сообщил РИА Новости представитель суда во вторник.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Молодой человек обвиняется в убийствах, покушениях на убийство, законном изготовлении взрывчатых веществ и других преступлениях. Ему грозит пожизненный срок заключения.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани