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Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда - РИА Новости, 18.10.2022
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Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда
Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда - РИА Новости, 18.10.2022
Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда
Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, поступило в Верховный суд Татарстана, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:46
2022-10-18T13:30
происшествия
ильназ галявиев
казань
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, поступило в Верховный суд Татарстана, сообщил РИА Новости представитель суда во вторник.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Молодой человек обвиняется в убийствах, покушениях на убийство, законном изготовлении взрывчатых веществ и других преступлениях. Ему грозит пожизненный срок заключения.
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казань
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происшествия, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани
Происшествия, Ильназ Галявиев, Казань, Стрельба в школе в Казани
12:46 18.10.2022 (обновлено: 13:30 18.10.2022)
 
Дело массового убийцы Галявиева дошло до суда

Дело устроившего взрыв в казанской гимназии Галявиева поступило в Верховный суд Татарстана

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, поступило в Верховный суд Татарстана, сообщил РИА Новости представитель суда во вторник.
"Дело Галявиева поступило в Верховный суд Татарстана", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Молодой человек обвиняется в убийствах, покушениях на убийство, законном изготовлении взрывчатых веществ и других преступлениях. Ему грозит пожизненный срок заключения.
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ПроисшествияИльназ ГалявиевКазаньСтрельба в школе в Казани
 
 
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